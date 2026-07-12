إيران توسّع ضرباتها في المنطقة.. وسماء الخليج تشتعل بالاعتراضات

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أعلن أنه دمّر مركز قيادة وسيطرة وحظائر للطائرات المسيّرة في قاعدة داخل ، الحليف للولايات المتحدة، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت رداً على هجوم سابق نُسب إلى ضد سفينة في مضيق هرمز.وقال إنه أعلن إغلاق الممر المائي، مهدداً باستهداف "قواعد إضافية للعدو في المنطقة" إذا تعرضت إيران لهجمات جديدة.في موازاة ذلك، أشارت السلطات في والبحرين وقطر إلى تعرض أراضيها لهجمات أو تهديدات جوية.وقالت الإماراتية في أبوظبي إن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.وفي البحرين، أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في البلاد.أما في قطر، فسمع دوي انفجارات في الدوحة، وفق شاهد، بينما أرسلت الحكومة تنبيهاً أمنياً إلى هواتف السكان، دعتهم فيه إلى "البقاء في منازلهم والأماكن الآمنة".وشوهدت عمليات اعتراض في السماء فوق قطر، التي تُعد وسيطاً رئيسياً بين وطهران، قبل أن تعلن الدوحة لاحقاً أن قواتها المسلحة اعترضت هجوماً صاروخياً.