"انتهكت اللوائح".. إيران تقصف سفينة ثانية في مضيق هرمز

أعلن ، الأحد، استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تجدد الضربات بين وواشنطن عقب إطلاق النار على سفينة تجارية.

وقال في بيان نقلته إن السفينة "انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز"، مشيراً إلى قصف قاعدة العديد الأميركية في قطر، ومنصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأميركية في ميناء الدقم بسلطنة .

بدورها، أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن السلطات المحلية أنقذت طاقم سفينة تعرضت للاستهداف على بعد 9 أميال بحرية شرقي .