"انتهكت اللوائح".. إيران تقصف سفينة ثانية في مضيق هرمز

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تجدد الضربات بين طهران وواشنطن عقب إطلاق النار على سفينة تجارية.
وقال في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن السفينة "انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز"، مشيراً إلى قصف قاعدة العديد الأميركية في قطر، ومنصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأميركية في ميناء الدقم بسلطنة عمان.
بدورها، أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن السلطات المحلية أنقذت طاقم سفينة تعرضت للاستهداف على بعد 9 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان.