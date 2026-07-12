قادة ومسؤولون ينعون أمير قطر السابق

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نعى قادة ومسؤولون عرب، الأحد، ببالغ الحزن والأسى رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.وعبر الرئيس جوزاف عون عن" ألمه وحزنه لوفاة أمير دولة قطر السابق، الذي شكّل رحيله خسارةً كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي".وقال عون إن " ، رئيسا وشعباً، يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبّر عنها الفقيد الكبير تجاهه، ولا سيما خلال العدوان في العام 2006، حيث وقفت دولة قطر بقيادته إلى جانب لبنان في واحدة من أحلك مراحله، وساهمت في التخفيف من معاناة أبنائه".ونعى رئيس دولة الشيخ زايد آل أمير قطر السابق، قائلا: "خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".وقال الشيخ محمد بن زايد، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان."وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر أميراً وحكومةً وشعبًا، في وفاة الأمير الوالد، متمنيا أن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار.بدوره، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها في وفاة الأمير الوالد.كما تقدم حسين الشيخ الفلسطيني بخالص المواساة وصادق التعازي إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى القيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد، واصفا الفقيد بأنه طيب الذكر وصاحب القيم والمبادئ الإنسانية والوطنية، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء.الصومالي حسن شيخ محمود إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتقدم بالتعازي والمواساة لأمير دولة قطر ولأسرة الفقيد الكريمة وللشعب القطري.وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن خالص تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدا استذكاره لقيادته البصيرة وإسهاماته القيمة في تنمية دولة قطر.كما نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأمير الوالد، وقال إنه كان زعيما صاحب رؤية ثاقبة قاد قطر إلى مستويات عالية من التنمية والازدهار، وتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة والشعب القطري.من جانبه، تقدم رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بأحر التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعائلة المالكة القطرية وشعب دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.