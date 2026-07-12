ألمانيا تموّل واحدة من أكبر صفقات المسيّرات لصالح أوكرانيا

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كشف مصدر مطلع ل"رويترز" أن ألمانيا تمول شراء نحو 50 ألف طائرة مسيّرة هجومية لصالح أوكرانيا، في واحدة من أكبر صفقات الطائرات المسيّرة التي تمولها دولة غربية منذ اندلاع الحرب. وتشمل الصفقة مسيّرات من طراز "شرايك" الأوكرانية، المزودة ببرمجيات أميركية، على أن يُستكمل تسليمها خلال العام الجاري.
في موازاة ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه إجراء تعديل وزاري واسع يشمل إعفاء رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية سياسية محدثة، وستطال أيضاً عدداً من رؤساء أجهزة إنفاذ القانون.