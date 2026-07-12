ألمانيا تموّل واحدة من أكبر صفقات المسيّرات لصالح أوكرانيا

كشف مصدر مطلع ل" " أن تمول شراء نحو 50 ألف طائرة مسيّرة هجومية لصالح ، في واحدة من أكبر صفقات الطائرات المسيّرة التي تمولها منذ اندلاع الحرب. وتشمل الصفقة مسيّرات من طراز "شرايك" ، المزودة ببرمجيات أميركية، على أن يُستكمل تسليمها خلال العام الجاري.

في موازاة ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني عزمه إجراء تعديل وزاري واسع يشمل إعفاء رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية سياسية محدثة، وستطال أيضاً عدداً من رؤساء أجهزة إنفاذ القانون.