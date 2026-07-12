عصر اليوم... ضربات أميركية جديدة تستهدف إيران

هزت انفجارات مناطق عدة في جنوب ، عقب تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جديدة استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي.

وقال المسؤول إن استهدفت زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري في موقعين حول مضيق هرمز.

بالمقابل، سمع دوي انفجارات شرقي مدينة عباس وفي المنطقة الساحلية من قشم في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكرته وكالة فارس.

كما سقطت أكثر من عشرة مقذوفات في قشم . وقال محافظ قشم، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، تيموري، "سقط ما بين عشرة وأحد عشر مقذوفا معاديا في جزيرة قشم منذ بعد ظهر الأحد"، لافتا الى أن "جميع الأهداف كانت عسكرية" ولم يسجل وقوع إصابات.

أتت هذه التطورات، بعدما تبادلت القوات الأميركية والإيرانية اليوم الأحد هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إيران في خلالها منشآت أميركية في دول عدة بمنطقة اليوم الأحد، فيما أعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي.