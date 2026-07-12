مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.. من هم أبرز المرشحين لمواجهة نتنياهو؟

أعلن الكنيست أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الاول المقبل، وسط مساعٍ من رئيس الوزراء للحفاظ على منصبه، في مواجهة منافسين بارزين يسعون إلى إزاحته، بينهم غادي أيزنكوت، نفتالي بينيت، يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان.

غادي أيزنكوت

يحظى الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت (66 عاماً) بتأييد متزايد، خصوصاً بعد مقتل نجله غال خلال الحرب في غزة، إضافة إلى اثنين من أبناء أشقائه. ورغم خلفيته العسكرية، يفتقر أيزنكوت إلى الخبرة السياسية الطويلة.

شغل منصب السكرتير العسكري لرئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وأريئيل شارون، ودخل الحياة السياسية عام 2022 إلى جانب غانتس. وكان عضواً في مجلس الحرب الذي شكله خلال حرب غزة قبل استقالته عام 2024، ليتحول لاحقاً إلى أحد أبرز منتقدي الحكومة.

وفي عام 2025 أسس حزبه "يشار"، الذي يضم شخصيات سياسية متنوعة، من بينها أفراد من عائلات رهائن سابقين ومسؤول سابق في جهاز "الشاباك". وأبقى أيزنكوت مواقفه بشأن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غامضة.

Advertisement

نفتالي بينيت

يُعد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (54 عاماً) من أبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو وفق استطلاعات الرأي. بدأ مسيرته في قطاع التكنولوجيا، قبل أن يصبح أحد قادة اليمين القومي وحركة المستوطنين.

تولى بينيت وزارتي التعليم والدفاع، ثم شكل عام 2021 ائتلافاً سياسياً واسعاً أنهى 12 عاماً من حكم نتنياهو، إلا أن حكومته استمرت عاماً واحداً فقط.

عاد اسمه إلى الواجهة بعد هجوم على والحرب التي تلته، ويراه مراقبون قادراً على استقطاب ناخبي اليمين غير الراضين عن نتنياهو. ورغم مواقفه المتشددة أمنياً ومعارضته قيام دولة فلسطينية، يُنظر إليه لدى بعض الناخبين كخيار أكثر براغماتية وأقل إثارة للانقسام.

يائير لابيد

يُعد يائير لابيد (62 عاماً)، الصحافي السابق ومؤسس حزب "يش عتيد" الوسطي، من أبرز خصوم نتنياهو منذ أكثر من عقد.

تولى لابيد مناصب وزارية عدة، بينها المالية والخارجية، وشغل رئاسة الوزراء لفترة قصيرة عام 2022 ضمن اتفاق تناوب مع بينيت.

برز كأحد قادة لنتنياهو، خصوصاً خلال الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام القضائي، ويعتمد بشكل كبير على حضوره الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ورغم خبرته وشعبيته، يواجه صعوبة في جذب ناخبين خارج قاعدته العلمانية والوسطية، إلا أن تحالفه المحتمل مع بينيت قد يجعله لاعباً أساسياً في تشكيل الحكومة المقبلة.

أفيغدور ليبرمان

وُلد أفيغدور ليبرمان (67 عاماً) في مولدافيا السوفياتية وانتقل إلى إسرائيل في السبعينيات، ويُعد من أقدم السياسيين في البلاد.

بدأ مسيرته كمقرب من نتنياهو وشغل منصب مدير مكتبه، قبل أن يؤسس حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني، الذي توسعت قاعدته لاحقاً داخل اليمين الإسرائيلي.

تولى ليبرمان حقائب الخارجية والدفاع والمالية، ويُعرف بانتقاداته الحادة لنتنياهو، إلى جانب مواقفه المتشددة في الملفات الأمنية.

كما يطالب بإنهاء الامتيازات الممنوحة لليهود المتدينين المتشددين وفرض التجنيد العسكري عليهم، مقدماً نفسه كأحد أبرز المدافعين عن الطابع العلماني للدولة.