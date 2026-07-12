بعد تصاعد التوتر الأميركي الإيراني.. باكستان تدعو إلى ضبط النفس

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعربت باكستان، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات الإقليمية، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ "خطوات فورية" لخفض التصعيد، مع التأكيد على دعمها الكامل لسيادة الدول الشقيقة ووحدة أراضيها، غداة استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، عقب استهداف طهران لسفن تجارية في مضيق هرمز.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إنها تتابع "ببالغ القلق" التطورات الأخيرة التي تسهم في زيادة حدة التوترات في المنطقة، مجددة تأكيدها دعم سيادة جميع الدول الشقيقة وسلامة أراضيها.
كما حثت إسلام آباد جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس، واتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، والالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لتسوية الخلافات وإنهاء التوترات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إسحاق دار، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، فيما شدد دار على ضرورة "خفض التصعيد" وإبداء جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس.
هذا وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن "الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاعات وتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة".