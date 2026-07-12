تحذير من غوتيريش: تجدد التصعيد ينذر بعواقب وخيمة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجانبين إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والعودة بشكل عاجل إلى طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش "يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الكبير واستئناف المواجهات العسكرية في الخليج"، داعياً جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، و"استئناف المفاوضات بشكل عاجل" لتجنب اتساع رقعة الصراع.
وأكد غوتيريش، أن "عودة الأعمال القتالية واسعة النطاق ستكون لها عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي".
أتى ذلك في الوقت الذي هزت انفجارات مناطق عدة في جنوب إيران، اليوم الأحد، عقب تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جديدة استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي.