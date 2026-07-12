تحذير من غوتيريش: تجدد التصعيد ينذر بعواقب وخيمة

دعا الجانبين إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والعودة بشكل عاجل إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم للأمم المتحدة، ، في بيان، إن "يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الكبير واستئناف المواجهات العسكرية في "، داعياً جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، و"استئناف المفاوضات بشكل عاجل" لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وأكد غوتيريش، أن "عودة الأعمال القتالية واسعة النطاق ستكون لها عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي".

أتى ذلك في الوقت الذي هزت انفجارات مناطق عدة في جنوب ، اليوم الأحد، عقب تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جديدة استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي.