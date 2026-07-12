بعد تصاعد الهجمات الإيرانية...اتصالات سعودية مع دول المنطقة

أجرى السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالات بوزير خارجية قطر، عبدالرحمن، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، ووزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية ، أيمن الصفدي.

وجرى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على إدانة الاعتداءات المتكررة ضد دول المنطقة، ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث بن فرحان، مع نظرائه في المنطقة وجهات النظر حيال عددٍ من الموضوعات وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.