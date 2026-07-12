إيران تنفي استهداف محطة بوشهر النووية وتؤكد عدم وجود تسرب إشعاعي

نفت السلطات المحلية في محافظة بوشهر جنوب ، مساء الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم أو تسجيل أي تسرب لمواد مشعة، مؤكدة أن المنشأة تعمل بصورة طبيعية.

وقال معاون والأمنية في المحافظة إحسان جهانيان، إن ما جرى تداوله حول إصابة محطة بوشهر النووية أو موقع تخزين النفايات التابع لها بقذائف "عارٍ من الصحة"، مشدداً على عدم وقوع أي تسرب إشعاعي أو انبعاثات نووية.

وأشار جهانيان إلى أن تداول معلومات غير موثوقة بشأن استهداف مواقع عسكرية أو مدنية من شأنه إثارة القلق والتأثير على الرأي العام، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار قبل نشرها.

وأكد المسؤول أن محطة بوشهر النووية تواصل نشاطها بشكل طبيعي، وأنها تتمتع بـ"أمن كامل"، نافياً تسجيل أي أضرار أو أعطال داخل المنشأة.