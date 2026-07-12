تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تنفي استهداف محطة بوشهر النووية وتؤكد عدم وجود تسرب إشعاعي

Lebanon 24
12-07-2026 | 15:10
A-
A+
إيران تنفي استهداف محطة بوشهر النووية وتؤكد عدم وجود تسرب إشعاعي
إيران تنفي استهداف محطة بوشهر النووية وتؤكد عدم وجود تسرب إشعاعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نفت السلطات المحلية في محافظة بوشهر جنوب إيران، مساء الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم أو تسجيل أي تسرب لمواد مشعة، مؤكدة أن المنشأة تعمل بصورة طبيعية.

وقال معاون الشؤون السياسية والأمنية في المحافظة إحسان جهانيان، إن ما جرى تداوله حول إصابة محطة بوشهر النووية أو موقع تخزين النفايات التابع لها بقذائف "عارٍ من الصحة"، مشدداً على عدم وقوع أي تسرب إشعاعي أو انبعاثات نووية.

وأشار جهانيان إلى أن تداول معلومات غير موثوقة بشأن استهداف مواقع عسكرية أو مدنية من شأنه إثارة القلق والتأثير على الرأي العام، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار قبل نشرها.

وأكد المسؤول الإيراني أن محطة بوشهر النووية تواصل نشاطها بشكل طبيعي، وأنها تتمتع بـ"أمن كامل"، نافياً تسجيل أي أضرار أو أعطال داخل المنشأة.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
غروسي: نراقب الوضع في محطة بوشهر النوويّة في إيران ونحضّ الأطراف على ضبط النفس
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات: حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية لم يٌحدث أي تسرب للمواد المشعة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تسمح بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة خبراء روس إلى محطة بوشهر النووية وسط مراقبة دولية
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون السياسية

الإيراني

محطة بو

النووي

أخبار

إيرا

assi

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-07-12
Lebanon24
16:29 | 2026-07-12
Lebanon24
16:15 | 2026-07-12
Lebanon24
16:00 | 2026-07-12
Lebanon24
15:30 | 2026-07-12
Lebanon24
15:00 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24