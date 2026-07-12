محكمة تصدر أمري قبض بحق نائبٍ سابق

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أفادت "واع"، بأن محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة أصدرت الأحد، أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان، بتهمتي الإضرار المتعمد بالمال العام وطلب منفعة مقابل أداء واجباته الوظيفية.وجاء أمرا القبض، وفقًا لأحكام القرار (160) لسنة 1983 المعدل، والمادة (340) من قانون .كما أصدر أحكاماً بالحبس بحق المتهمين دخيل كشيش وحيدر سعيد موسى في قضية طلب مبالغ مالية مرتبطة باسم النائب السابق المتهم باسم خشان.وفي السياق ذاته، ألقت العراقية، فجر الأحد، القبض على النائب السابق طلال الزوبعي في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد المتواصلة التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بتبديد المال العام.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن العملية جرت خارج محيط المنطقة الخضراء التي لم تُغلق أبوابها، وجاءت على خلفية تهم تلاحق الزوبعي باختلاس 13 مليون دولار، وذلك ضمن الحملة المستمرة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد.وبحسب المصدر، فإن اعتقال الزوبعي، وقبله حسين طالب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، يعكس تحولاً بارزاً في آلية تنفيذ العمليات المرتبطة بحملة "صولة الفجر" التي أطلقها علي الزيدي قبل نحو 15 يوماً لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد.