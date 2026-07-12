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عربي-دولي

"بي-2" فوق واشنطن.. صورة لافتة نشرها ترامب مع ضرب إيران

Lebanon 24
12-07-2026 | 22:36
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بي-2 فوق واشنطن.. صورة لافتة نشرها ترامب مع ضرب إيران
بي-2 فوق واشنطن.. صورة لافتة نشرها ترامب مع ضرب إيران photos 0
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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال" صورة لقاذفة شبحية من طراز "بي-2" تحلق فوق نصب واشنطن التذكاري، بالتزامن مع الغارات الأميركية على إيران.

ويبلغ عرض القاذفة 52 متراً وطولها 30 متراً وارتفاعها 5 أمتار، فيما يتجاوز وزنها عند التحليق 152 طناً.

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وتصل سرعتها القصوى إلى نحو ألف كيلومتر في الساعة، وتحلق على ارتفاع يتجاوز 15 كيلومتراً، بمدى يزيد على 11 ألف كيلومتر، كما تستطيع حمل قنابل نووية وتقليدية.

وتُعد "بي-2" أغلى طائرة عسكرية في التاريخ، إذ تبلغ كلفة الواحدة نحو 2.1 مليار دولار.

وكان ترامب قد نشر قبل ذلك صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، وهي تحلق محاطة بسرب من المقاتلات العسكرية.

 
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