الضربات الاميركية مستمرة على ايران في الليلة الـ11.. وانفجارات قرب مواقع نووية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد ، مؤكدة استهداف مراكز عمليات عسكرية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومستودعات للطائرات المسيّرة، ومنشآت لوجستية عسكرية.

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وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرة تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.



وأضافت أن إيران هاجمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها الممر المائي الدولي، مما عرّض مئات البحارة للخطر وقوّض حرية الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية، مشيرة إلى أن قواتها ساهمت منذ مطلع مايو في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية، ونحو 450 مليون برميل من الخام عبر المضيق.