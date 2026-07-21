تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الضربات الاميركية مستمرة على ايران في الليلة الـ11.. وانفجارات قرب مواقع نووية

Lebanon 24
21-07-2026 | 21:56
A-
A+
الضربات الاميركية مستمرة على ايران في الليلة الـ11.. وانفجارات قرب مواقع نووية
الضربات الاميركية مستمرة على ايران في الليلة الـ11.. وانفجارات قرب مواقع نووية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز عمليات عسكرية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومستودعات للطائرات المسيّرة، ومنشآت لوجستية عسكرية.
Advertisement
وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت أن إيران هاجمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها الممر المائي الدولي، مما عرّض مئات البحارة للخطر وقوّض حرية الملاحة.
 وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية، مشيرة إلى أن قواتها ساهمت منذ مطلع مايو في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية، ونحو 450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.
انفجارات في عدة مناطق
وتزامناً مع إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء موجة جديدة من الضربات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق، مع اتساع رقعة الهجمات خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت وكالة فارس أن مدينة معشور جنوبي الأهواز تعرضت لقصف، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أميركية استهدفت ميناء معشور، بينما أعلن التلفزيون الإيراني عن قصف طال مدينتي بهبهان والعميدية شرقي الأهواز.

كما سُمع دوي انفجار في بوشهر، في حين أشارت تقييمات أولية نقلتها وسائل إعلام إيرانية إلى أن ضربات أميركية استهدفت موقعين في المدينة، دون صدور تأكيد رسمي بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

وامتدت الضربات إلى جنوب شرقي البلاد، حيث تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات في سماء ميناءي تشابهار وكُنارك، فيما أفادت تقارير إعلامية أخرى بأن موقع بارتشين النووي جنوب شرقي طهران تعرض للاستهداف، دون إعلان رسمي من السلطات الإيرانية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة المنشأة المستهدفة.

وفي العاصمة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي مجدداً في طهران، بالتزامن مع استمرار الهجمات واتساع نطاقها ليشمل عدة محافظات.

تصعيد متواصل

وتأتي الضربات الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران ستتصاعد، مؤكداً أن واشنطن ليست مهتمة حالياً بإجراء محادثات مع طهران ما لم تُبدِ استعداداً للتفاوض "بشكل جاد".

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تستهدف قريباً المنطقة المحيطة بجبل الفأس، الذي يضم أحد المواقع النووية الإيرانية المحصنة، وهو ما اعتبرته طهران تصعيداً خطيراً، محذرة من أن أي هجوم على منشآتها النووية أو "المواقع الحساسة" سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب واستهداف المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل الصراع حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز المنقولة بحراً في العالم. وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها تواصل عملياتها العسكرية لحماية الملاحة الدولية، بعد سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية في المضيق.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: الضربات الليلة ستعزّز الموقف الديبلوماسي ومصالح الجيش الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن إلغاء الضربات ضد إيران الليلة
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إيران على

الإيرانية

الإيراني

الاميركي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-07-22
Lebanon24
02:28 | 2026-07-22
Lebanon24
02:19 | 2026-07-22
Lebanon24
02:18 | 2026-07-22
Lebanon24
01:30 | 2026-07-22
Lebanon24
01:27 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24