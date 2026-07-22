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عربي-دولي

أوكرانيا توافق على تصدير مسيّرات إلى أميركا

Lebanon 24
22-07-2026 | 06:19
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أوكرانيا توافق على تصدير مسيّرات إلى أميركا
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أفاد مصدر لوكالة "رويترز"، الأربعاء، بأن أوكرانيا وافقت على تصدير طائرات مسيّرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج "هيمنة المسيرات" التابع لوزارة الدفاع الأميركية.

وأوضح المصدر أن ست شركات أوكرانية حصلت على تراخيص لتصدير نحو 100 مسيّرة لكل شركة، في خطوة تهدف إلى دعم البرنامج الأميركي، من دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن من كييف أو واشنطن.

وتبلغ قيمة برنامج "هيمنة الطائرات المسيّرة" التابع للبنتاغون نحو 1.1 مليار دولار، ويهدف إلى إنشاء ترسانة تضم حوالى 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية منخفضة الكلفة بحلول نهاية عام 2027.

ويركّز البرنامج على تعزيز الإنتاج المحلي للمسيّرات بأعداد كبيرة وتكاليف أقل، بدل الاعتماد على نماذج باهظة الثمن تحدّ من القدرة على توسيع الترسانة العسكرية.

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