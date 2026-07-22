أوكرانيا توافق على تصدير مسيّرات إلى أميركا

أفاد مصدر لوكالة " "، الأربعاء، بأن وافقت على تصدير طائرات مسيّرة إلى للمشاركة في برنامج "هيمنة المسيرات" التابع لوزارة الدفاع الأميركية.

وأوضح المصدر أن ست شركات أوكرانية حصلت على تراخيص لتصدير نحو 100 مسيّرة لكل شركة، في خطوة تهدف إلى دعم البرنامج الأميركي، من دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن من أو .

وتبلغ قيمة برنامج "هيمنة الطائرات المسيّرة" التابع للبنتاغون نحو 1.1 مليار دولار، ويهدف إلى إنشاء ترسانة تضم حوالى 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية منخفضة الكلفة بحلول نهاية عام 2027.

ويركّز البرنامج على تعزيز الإنتاج المحلي للمسيّرات بأعداد كبيرة وتكاليف أقل، بدل الاعتماد على نماذج باهظة الثمن تحدّ من القدرة على توسيع الترسانة العسكرية.