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عربي-دولي

إيران تعلن إسقاط مسيّرة فوق أجواء طهران

Lebanon 24
22-07-2026 | 06:25
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إيران تعلن إسقاط مسيّرة فوق أجواء طهران
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أعلنت منظمة الدفاع الجوي الإيرانية الموحدة التابعة لقيادة "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة وصفتها بـ"المعادية" في أجواء العاصمة طهران، بعد رصدها واعتراضها خلال ساعات الليل.

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وأوضحت المنظمة في بيان أن إسقاط المسيّرة تم بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للمقر، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نوع الطائرة أو الجهة التي يُعتقد أنها تقف خلف إطلاقها.

ويأتي الإعلان عقب ساعات من تسجيل سكان طهران نشاطًا مكثفًا لمنظومات الدفاع الجوي في عدد من مناطق العاصمة، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة. ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن مزيدًا من المعلومات حول ملابسات الحادث أو ما إذا كانت هناك أضرار ناجمة عنه.

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الإيراني

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