بعد اقتياده للتحقيق.. إسرائيل تفرج عن شاب من ريف درعا

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أطلقت القوات الإسرائيلية سراح الشاب إحسان خلف حمد، الذي كانت قد اعتقلته صباح أمس خلال توغل قوة إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد ضمن حوض اليرموك بريف درعا جنوب سوريا.
وأوضحت المصادر أن حمد، البالغ من العمر نحو 38 عاماً والمنحدر من قرية معرية بريف درعا الغربي، أُفرج عنه بعد ساعات من احتجازه قرب قرية جملة، حيث كانت قوة إسرائيلية قد اقتادته للتحقيق.
وأكد رئيس بلدية معرية موفق محمود لوكالة "سانا"، أن حمد يعمل عاملاً، وكان يصطاد العصافير في المنطقة لحظة توقيفه، مشيراً إلى أنه عاد إلى منزله بصحة جيدة، فيما لا تزال أسباب احتجازه غير واضحة.