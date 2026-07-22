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خاص

بالرغم من الضربات.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن ترسانة إيران الصاروخية!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-07-2026 | 10:00
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بالرغم من الضربات.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن ترسانة إيران الصاروخية!
بالرغم من الضربات.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن ترسانة إيران الصاروخية! photos 0
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رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الهجوم الذي استهدف قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، وأدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، يؤكد أن إيران لا تزال تمتلك ترسانة مهمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة القادرة على تهديد القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "تدمير كامل" للقدرات العسكرية الإيرانية.
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وبحسب التقرير الّذي ترجمه "لبنان 24"، نُفّذ الهجوم على الأرجح باستخدام صواريخ إيرانية متطورة، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ما أعاد تسليط الضوء على استمرار قدرة طهران على تنفيذ ضربات بعيدة المدى.

وأشار مراسل "معاريف"العسكري آفي أشكنازي إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفيد بارتفاع احتمال اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران إلى مستوى متوسط أو مرتفع، فيما يعزز الجيش الإسرائيلي استعداداته في الجبهة الداخلية وسلاح الجو.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن ترامب قد يحسم خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيعمل على توسيع العمليات العسكرية ضد إيران والعودة إلى حملة واسعة.

وأضافت أن أي تصعيد جديد سيكون أكثر كثافة واتساعًا من الضربات الجوية الأميركية التي استمرت 11 ليلة متتالية وركزت على أهداف عسكرية قرب مضيق هرمز.

وتطرّق التقرير إلى الترسانة الصاروخية الإيرانية، موضحًا أن صواريخ "خيبر شكن"متوسطة المدى وغيرها كانت مخزّنة في منشآت ضخمة تحت الأرض تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.

إلا أن محللين عسكريين أشاروا إلى أن إيران تمكنت من إعادة تأهيل بعض هذه المواقع، وإعادة فتح مداخل الأنفاق واستئناف عمليات الإطلاق من عدد من القواعد.

واعتبرت "معاريف" أن هذه التطورات تشكل تحديًا مستمرًا للجيش الأميركي، إذ إن الضربات الجوية لم تنجح في إنهاء قدرة طهران على الرد.

كما لفتت إلى أن الهجوم الأخير في الأردن هو الرابع خلال خمسة أيام ضد القوات الأميركية في المملكة، وسط تقديرات بأن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون صاروخي كبير وطورت قدرتها على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

ونقلت الصحيفة عن العميد الإسرائيلي المتقاعد ران كوخاف، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، أن بعض الصواريخ تمكنت من اختراق الدفاعات نتيجة الأضرار التي لحقت بالرادارات وأنظمة الاعتراض في المراحل الأولى من المواجهة، مشيرًا إلى أن البنى التحتية الأميركية في الأردن ودول الخليج باتت أكثر عرضة للاستهداف.

وبحسب التقرير، تهدف الاستراتيجية الإيرانية الحالية إلى تحميل الولايات المتحدة كلفة استمرار المواجهة، أملاً في دفع واشنطن إلى التراجع عن التصعيد والقبول بتسوية تضمن لطهران نفوذًا في مضيق هرمز.

وأضافت "معاريف"أن منشآت الصواريخ الإيرانية تحت الأرض كانت من أبرز الأهداف في بداية الحملة العسكرية، حيث تعرضت مداخل الأنفاق للقصف بواسطة القاذفات الثقيلة وصواريخ "توماهوك"، لكن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن إيران عملت خلال فترات الهدوء على إعادة تأهيل الأضرار، عبر إزالة الأنقاض وإنشاء طرق وصول جديدة.

وختمت الصحيفة بأن استمرار استخدام إيران صواريخ مثل "فاتح"و"ذو الفقار"، إلى جانب الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، يؤكد أن قدراتها الهجومية لا تزال تشكل تهديدًا للقوات الأميركية والغربية في المنطقة.
المصدر: خاص
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