تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرار إسرائيلي بالإبقاء على الرحلات الجوية رغم احتمال التصعيد مع إيران

Lebanon 24
22-07-2026 | 09:30
A-
A+
قرار إسرائيلي بالإبقاء على الرحلات الجوية رغم احتمال التصعيد مع إيران
قرار إسرائيلي بالإبقاء على الرحلات الجوية رغم احتمال التصعيد مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكدت "سلطة المطارات" الإسرائيلية، الأربعاء، أنها لا تعتزم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى في حال حدوث تصعيد أمني محتمل مع إيران، مشددة على استمرار حركة الطيران وعدم إلغاء الرحلات.

وقال مدير "سلطة المطارات" يفتاح رون تال، في حديث لإذاعة "كان" العبرية، إنه يدعم سياسة وزيرة المواصلات ميري ريغيف القاضية بالإبقاء على المجال الجوي مفتوحًا في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وأضاف: "هناك سياسة جرى تحديثها خلال اليومين الماضيين من قبل وزيرة المواصلات، وأنا أؤيدها بنسبة 1000%"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي نية لإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، رغم الوضع الاستراتيجي والأمني الحساس الذي تمر به البلاد".

وأشار رون تال إلى أن "سلطة المطارات ستبذل أقصى جهودها للحفاظ على عمل المطارات خلال موسم يشهد حركة سفر قياسية"، موضحًا أن الإجراءات التشغيلية المتعلقة بالطيران تُتخذ بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن عدد المسافرين عبر المطارات الإسرائيلية بلغ نحو 90 ألف مسافر يوميًا، في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على انتظام الرحلات.

في المقابل، ذكّرت قناة "كان" بأن تصريحات رون تال تتعارض مع تحذيرات أطلقها أمس مدير "سلطة المطارات" شارون كدمي، الذي قال إن مطار "بن غوريون" قد لا يكون قادرًا على تنفيذ كامل جدول الرحلات في حال اضطر إلى استقبال مزيد من طائرات التزوّد بالوقود الأميركية.

وأوضح كدمي حينها أن السلطة تعمل على تفادي إلغاء الرحلات، لكنه حذر من أن وصول أي طائرة إضافية من هذا النوع قد يؤدي إلى بدء إلغاء رحلات وتأخير أخرى، داعيًا المسافرين إلى الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي اعتبارا من 1 تموز
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: استمرار تعليق الرحلات الجوية من إيران وإليها
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتصالات فشلت: لا رحلات جوية مع ايران
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تأخر الرحلات الجوية من مطار رامون إلى مطار بن غوريون
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 17:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

حركة الطيران

الإسرائيلية

الإسرائيلي

وقال مدير

إسرائيل

العبرية

العبري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-07-22
Lebanon24
10:00 | 2026-07-22
Lebanon24
09:55 | 2026-07-22
Lebanon24
09:51 | 2026-07-22
Lebanon24
09:46 | 2026-07-22
Lebanon24
09:00 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24