قرار إسرائيلي بالإبقاء على الرحلات الجوية رغم احتمال التصعيد مع إيران

أكدت "سلطة المطارات" ، الأربعاء، أنها لا تعتزم إغلاق المجال الجوي حتى في حال حدوث تصعيد أمني محتمل مع ، مشددة على استمرار وعدم إلغاء الرحلات.

"سلطة المطارات" يفتاح رون تال، في حديث لإذاعة "كان" ، إنه يدعم سياسة وزيرة المواصلات ميري ريغيف القاضية بالإبقاء على المجال الجوي مفتوحًا في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وأضاف: "هناك سياسة جرى تحديثها خلال اليومين الماضيين من قبل وزيرة المواصلات، وأنا أؤيدها بنسبة 1000%"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي نية لإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، رغم الوضع الاستراتيجي والأمني الحساس الذي تمر به البلاد".

وأشار رون تال إلى أن "سلطة المطارات ستبذل أقصى جهودها للحفاظ على عمل المطارات خلال موسم يشهد حركة سفر قياسية"، موضحًا أن الإجراءات التشغيلية المتعلقة بالطيران تُتخذ بالتنسيق الكامل مع .

ولفت إلى أن عدد المسافرين عبر المطارات الإسرائيلية بلغ نحو 90 ألف مسافر يوميًا، في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على انتظام الرحلات.

في المقابل، ذكّرت قناة "كان" بأن تصريحات رون تال تتعارض مع تحذيرات أطلقها أمس مدير "سلطة المطارات" شارون كدمي، الذي قال إن مطار "بن غوريون" قد لا يكون قادرًا على تنفيذ كامل جدول الرحلات في حال اضطر إلى استقبال مزيد من طائرات التزوّد بالوقود الأميركية.

وأوضح كدمي حينها أن السلطة تعمل على تفادي إلغاء الرحلات، لكنه حذر من أن وصول أي طائرة إضافية من هذا النوع قد يؤدي إلى بدء إلغاء رحلات وتأخير أخرى، داعيًا المسافرين إلى الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في