رئيس الوزراء العراقي يزور إيران غدًا... وملف الغاز على رأس المباحثات

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وأوضح العبودي، خلال مؤتمر صحفي نقلته العراقية "واع"، أن الزيارة ستشهد مباحثات وحوارات بين الجانبين، مؤكدًا أن ملف الغاز سيكون من أبرز المطروحة بما ينسجم مع المصلحة العراقية.وأشار إلى أن العراق ينتهج سياسة خارجية قائمة على احترام التزاماته الدولية، ويرتكز في تحركاته على مصالحه العليا والاقتصادية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حصر السلاح بيد الدولة "شأن داخلي ولا يُناقش خارج بغداد".وفي ما يتعلق بالتعاون مع ، أوضح العبودي أن الاتفاقات الموقعة بين بغداد وواشنطن تشمل إنشاء ممرات بديلة لتصدير النفط، لافتًا إلى أن تنفيذها يتطلب إبرام عقود وتفاهمات إضافية، وقد يستغرق نحو عام.وأضاف أن العراق يواصل تبني الحلول الدبلوماسية للتعامل مع التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد نهجًا استراتيجيًا انعكس في الاتفاقات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء إلى ، ولا سيما في مجالات الطاقة والتنمية والمصالح المشتركة.وأكد العبودي أن العراق "استعاد عافيته" ولم يعد جزءًا من محاور الصراع في المنطقة، مشددًا على بغداد بعدم التدخل في شؤون الدول والانفتاح على الخارج وفقًا للمصالح الاقتصادية.وفي ملف الطاقة، أشار إلى أن أزمة مضيق هرمز لا تزال قائمة، إلا أن العراق وضع خططًا بديلة بالتعاون مع شركات أميركية لإنشاء ممرات جديدة لصادراته النفطية، نظرًا لأهمية دوره في إمدادات الطاقة الإقليمية.كما كشف أن رئيس الوزراء سيزور نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن ملف المياه سيكون في صدارة المباحثات مع الجانب .وأكد العبودي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الوزاري رغم التحديات، وماضية في مكافحة الفساد من دون استثناءات، مشيرًا إلى أن معالجة مستحقات الفلاحين لا تزال ضمن أولوياتها، رغم تأثرها بالتطورات الإقليمية. وأضاف أن صندوق التنمية سيشهد مساهمة كبيرة من البنك المركزي العراقي، إلى جانب اهتمام عدد من الدول بالمشاركة فيه.