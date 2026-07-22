ضربة أميركية جديدة تستهدف جزيرة لارك في مضيق هرمز

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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن ضربة أميركية استهدفت جزيرة لارك الواقعة في مضيق هرمز.
ويأتي هذا الاستهداف بعد سلسلة هجمات طالت الجزيرة خلال التصعيد العسكري الأخير، إذ كانت "تسنيم" قد أعلنت، السبت الماضي، تعرض برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة لارك لأضرار نتيجة ضربات أميركية.
وأوضحت الوكالة أن صاروخًا أُطلق خلال الهجوم الأميركي أصاب برج مركز مراقبة الحركة البحرية في الجزيرة، من دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.