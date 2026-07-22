سفن إسرائيلية وأميركية وسعودية تحت تهديد الحوثيين في البحر الأحمر.. تحذير أوروبي جديد

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حذّرت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية، مشيرة إلى أنها باتت أكثر عرضة لهجمات جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.
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وبحسب وكالة "رويترز"، أوصت المهمة الأوروبية هذه السفن بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الوقت الراهن، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاء في مذكرة وجهتها "أسبيدس" إلى قطاع الشحن أن القوة البحرية "توصي السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أميركية أو سعودية بعدم عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين تراجع مستوى التهديد".