سفن إسرائيلية وأميركية وسعودية تحت تهديد الحوثيين في البحر الأحمر.. تحذير أوروبي جديد

حذّرت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد ، اليوم الأربعاء، من ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه السفن المرتبطة بإسرائيل أو أو ، مشيرة إلى أنها باتت أكثر عرضة لهجمات جماعة المدعومة من .

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وبحسب وكالة " "، أوصت المهمة الأوروبية هذه السفن بتجنب الإبحار عبر وخليج عدن في الوقت الراهن، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.

وجاء في مذكرة وجهتها "أسبيدس" إلى قطاع الشحن أن القوة البحرية "توصي السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أميركية أو سعودية بعدم عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين تراجع مستوى التهديد".