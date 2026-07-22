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عربي-دولي

بعد أزمته مع الزمالك.. الإفريقي التونسي يفتح باب التفاوض مع الجزيري

Lebanon 24
22-07-2026 | 10:21
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بعد أزمته مع الزمالك.. الإفريقي التونسي يفتح باب التفاوض مع الجزيري
بعد أزمته مع الزمالك.. الإفريقي التونسي يفتح باب التفاوض مع الجزيري photos 0
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كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي الإفريقي التونسي بعرض رسمي للتعاقد مع سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي نشبت بين الجزيري وإدارة الزمالك، بعدما رغبت الأخيرة في رحيله رغم امتداد عقده حتى عام 2027، فيما تقدم اللاعب بشكوى للمطالبة بمستحقاته المتأخرة البالغة 350 ألف دولار.

وبحسب التقارير، قامت إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية بسداد كامل مستحقات اللاعب، ما دفعه إلى إنهاء الخلاف وتكليف محاميه باتخاذ إجراءات سحب الشكوى رسميًا.
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وأكدت الإذاعة الوطنية التونسية، عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، أن إدارة النادي الإفريقي قدمت عرضًا رسميًا لضم الجزيري هذا الصيف.

وخاض المهاجم التونسي 147 مباراة بقميص الزمالك في مختلف البطولات، سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة، كما توج مع الفريق بألقاب عدة، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ويشهد الإفريقي مرحلة جديدة بعد تعيين ماهر الكنزاري مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لفوزي البنزرتي، مع تطلعات للمنافسة على الألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا والدفاع عن لقب الدوري التونسي.

ويمتلك الكنزاري خبرة واسعة، بعدما سبق له تدريب أندية تونسية عدة، أبرزها الترجي والملعب التونسي، إلى جانب تجارب خارجية مع أحد السعودي والوكرة القطري.

كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي الإفريقي التونسي بعرض رسمي للتعاقد مع سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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