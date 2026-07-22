ترامب يهدد إيران: أي استهداف للسفن في هرمز سيقابله قصف منشآت حيوية

أعلن الرئيس الأميركي أن سترد عسكرياً على أي هجوم إيراني يستهدف السفن في ، محذراً من أن إطلاق صاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر سيقابله استهداف منشأة حيوية داخل .

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وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن ستقوم بـ"قصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء واحدة" إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في المضيق، موضحاً أن هذه الأهداف قد تكون داخل العاصمة أو في محيطها.

وأضاف: "من الآن فصاعداً، في أي وقت تطلق فيه الجمهورية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي جهاز أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة كهرباء واحدة".