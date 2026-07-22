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عربي-دولي

ترامب يهدد إيران: أي استهداف للسفن في هرمز سيقابله قصف منشآت حيوية

Lebanon 24
22-07-2026 | 09:59
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ترامب يهدد إيران: أي استهداف للسفن في هرمز سيقابله قصف منشآت حيوية
ترامب يهدد إيران: أي استهداف للسفن في هرمز سيقابله قصف منشآت حيوية photos 0
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكرياً على أي هجوم إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز، محذراً من أن إطلاق صاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر سيقابله استهداف منشأة حيوية داخل إيران.

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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن واشنطن ستقوم بـ"قصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء واحدة" إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في المضيق، موضحاً أن هذه الأهداف قد تكون داخل العاصمة طهران أو في محيطها.

وأضاف: "من الآن فصاعداً، في أي وقت تطلق فيه الجمهورية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي جهاز أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة كهرباء واحدة".

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