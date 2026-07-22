الحرب تهز الأسواق

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4 في المئة إلى 95 دولاراً للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول 3 في المئة إلى 87.14 دولاراً.وجاءت المكاسب بعد ضربات أميركية جديدة على جنوب وغربها، ورد بهجمات استهدفت منشآت أميركية في البحرين والكويت والأردن. ودخلت العمليات الأميركية ليلتها الحادية عشرة، بالتزامن مع إعلان الكويت اعتراض مسيّرات إيرانية.وتزايدت المخاوف بعدما هدد الحوثيون باستهداف السفن التي تنقل النفط السعودي عبر باب المندب، وأعلنوا حصاراً بحرياً على . وغيّرت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي ومتجهة إلى والهند مسارها في البحر الأحمر، مبتعدة عن الساحل اليمني.ونقلت وكالة " " عن محللي السلع في بنك "آي إن جي" أن تغيير المسارات سيضيف وقتاً وكلفة كبيرة إلى الرحلات المتجهة نحو آسيا.وفي سوق المعادن، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 4133.84 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 7 ، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم آب إلى 4135.90 دولاراً.كما ارتفعت الفضة 1.7 في المئة إلى 59.76 دولاراً للأوقية، والبلاتين 1.9 في المئة إلى 1659.18 دولاراً، والبلاديوم 1.8 في المئة إلى 1305.47 دولارات.ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل. وأظهر استطلاع لـ“رويترز” توقعات ببقاء الفائدة من دون تغيير حتى نهاية 2026، رغم ارتفاع تقديرات احتمال رفعها خلال العام الحالي.وفي سوق العملات، استقر الدولار عند 163.08 يناً، بعدما بلغ 163.24 يناً الثلاثاء، وهو أعلى مستوى أمام العملة اليابانية منذ أواخر عام 1986. كما استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.63 في المئة، قرب أعلى مستوى منذ أيار، بينما بلغ عائد سندات الثلاثين عاماً 5.14 في المئة. (الجزيرة)