لمنع "حج النازيين الجدد".. منزل هتلر يتحول إلى مركز للشرطة

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وجاء افتتاح المركز من الجدل حول مصير المنزل التاريخي، الذي كان مملوكاً للقطاع الخاص واحتضن سابقاً جمعية تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. واستحوذت عليه الدولة إلزامياً عام 2017، قبل أن تقرر عام 2019 إعادة تصميمه واستخدامه مقراً للشرطة.وأبقت السلطات الصخرة الموضوعة أمام المنزل والمأخوذة من معسكر اعتقال ماوتهاوزن، والمنقوش عليها "لا للفاشية مرة أخرى"، فيما اقتصرت الإضافة الجديدة إلى واجهة المبنى على لافتة تحمل كلمة "شرطة".وقال رئيس قسم التاريخ في النمساوية ستيفان ملتشوخ إن الهدف من المشروع هو قطع أي ارتباط للمبنى بهتلر وتجريده من الهالة التي أحاطه بها النظام النازي.ولم يعش هتلر سوى أسابيع قليلة بعد ولادته عام 1889، قبل انتقال عائلته منه، لكنه تحول خلال الحقبة النازية إلى متحف ضمن حملة تمجيد شخصيته.، قال غيرهارد كارنر إن الشرطة الفيدرالية النمساوية تمثل وسيادة القانون، وهي “النقيض التام” للرمزية التاريخية المرتبطة بالمكان.لكن المشروع واجه اعتراضات، أبرزها من لجنة ماوتهاوزن، التي رأت أن تحويل المنزل إلى مركز للشرطة لا يسلط الضوء بما يكفي على جرائم هتلر والنازية. وقال إيتر، أحد ممثلي اللجنة، إن العالم لن ينسى مكان ولادة هتلر، معتبراً أن الخطوة لن تمنع النازيين الجدد من زيارة براوناو.وفي المقابل، أبدى عدد من السكان تأييدهم للمشروع، فيما قال رئيس البلدية يوهانس وايدباخر لوكالة “رويترز” إن سكان البلدة تقبلوا القرار عموماً، لكن نجاحه في تحقيق أهدافه سيحتاج إلى وقت لتقييمه.