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عربي-دولي

التصعيد يتسارع في الشرق الاوسط.. واشنطن توسع ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر ترامب

Lebanon 24
22-07-2026 | 22:04
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التصعيد يتسارع في الشرق الاوسط.. واشنطن توسع ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر ترامب
التصعيد يتسارع في الشرق الاوسط.. واشنطن توسع ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر ترامب photos 0
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أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، بأوامر من الرئيس ترامب، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والتجارية في المنطقة.
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ونفت القيادة المركزية الأميركية صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني سيطرته على حركة الملاحة فيمضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام السفن التجارية، وأن القوات الأميركية ساعدت أكثر من 900 سفينة على عبوره منذ مطلع ايار.
ويأتي الإعلان الأميركي بعد ساعات من تصاعد التوتر في المنطقة، وسط تقارير عن ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، في وقت لم تكشف فيه واشنطن عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم القوات المشاركة في العملية.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في وقت سابق استمرار عملياتها العسكرية ضد قدرات إيرانية قالت إنها تشكل تهديداً لحركة الملاحة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
انفجارات في إيران
ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض موقع في محيط مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، لقصف صاروخي نسبته إلى الولايات المتحدة، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات في منطقتين أخريين جنوب البلاد.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوزستان أن موقعاً قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أميركي، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

كما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن القصف استهدف محيط مدينة الأهواز، ونقلت عن نائب محافظ خوزستان قوله إن نقطة في محيط المدينة تعرضت لقصف صاروخي أميركي.

وفي تطور متزامن، أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر، التي تضم محطة بوشهر النووية، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو تحدد أسباب الانفجارين.

كما ذكرت الوكالة أن عدة انفجارات سُمعت قرابة منتصف الليل في محيط مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، شرقي مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأصوات انطلقت من نطاق قضاء بماني التابع للمدينة، وفق مصادر محلية.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارات في بوشهر وسيريك، كما لم يتضح ما إذا كانت الأحداث الثلاثة مرتبطة ببعضها.

منفذ الشلامجة
وفي تطور لاحق، أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلًا عن مسؤول أمني في محافظة خوزستان، بأن هجومًا صاروخيًا أميركيًا استهدف محيط صالة الركاب قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، مشيرًا إلى أن الموقع تعرض للقصف من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهدف.

إلا أن وسائل إعلام إيرانية عادت وأوردت حصيلة محدثة، إذ أفادت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (SNN)، نقلًا عن مسؤول أمني، بمقتل شخصين في الضربة الأميركية التي استهدفت محيط منفذ الشلامجة الحدودي.
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