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عربي-دولي

زيارة سرية لرئيس الموساد إلى واشنطن...هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
22-07-2026 | 23:47
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زيارة سرية لرئيس الموساد إلى واشنطن...هذا ما جرى بحثه
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كشفت تقارير أميركية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد (الموساد) رومان غوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أثناء زيارة له إلى واشنطن قدم في خلالها معلومات استخباراتية بشأن إيران.

وأفاد مصدر لشبكة "سي إن إن" الأميركية، بأن غوفمان قدم معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع "جبل الفأس"، وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي.

وتولى غوفمان قيادة الموساد في وقت سابق من هذا العام، بعد أن شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعدّ هذه الزيارة الأولى له إلى العاصمة الأميركية منذ توليه منصبه.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطلعين لم يسمِّهما أن رئيس جهاز الموساد اجتمع في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) ‌جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض، وناقش الاجتماع مسألة الحرب على إيران.

ويُعتبر راتكليف ضمن الدائرة المقربة من ترمب، وهو من بين أكثر الأصوات تشكيكا في مذكرة التفاهم مع إيران التي تم التوصل إليها في 18 حزيران الماضي.

ولم تُدلِ وكالة المخابرات المركزية الأميركية ولا الموساد بأي تعليق بشأن زيارة غوفمان لواشنطن.

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