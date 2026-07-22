زيارة سرية لرئيس الموساد إلى واشنطن...هذا ما جرى بحثه

كشفت تقارير أميركية أن مدير جهاز المخابرات الجديد (الموساد) رومان غوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس ، أثناء زيارة له إلى قدم في خلالها معلومات استخباراتية بشأن .

وأفاد مصدر لشبكة " إن" الأميركية، بأن غوفمان قدم معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد ومشروع "جبل الفأس"، وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران .

وتولى غوفمان قيادة الموساد في وقت سابق من هذا العام، بعد أن شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين ، وتعدّ هذه الزيارة الأولى له إلى العاصمة الأميركية منذ توليه منصبه.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطلعين لم يسمِّهما أن رئيس جهاز الموساد اجتمع في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) ‌جون راتكليف ومسؤولين في ، وناقش الاجتماع مسألة الحرب على إيران.

ويُعتبر راتكليف ضمن الدائرة المقربة من ترمب، وهو من بين أكثر الأصوات تشكيكا في مذكرة التفاهم مع إيران التي تم التوصل إليها في 18 حزيران الماضي.

ولم تُدلِ وكالة المخابرات المركزية الأميركية ولا الموساد بأي تعليق بشأن زيارة غوفمان لواشنطن.