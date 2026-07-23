لقاء بين لافروف وروبيو في العاصمة الفلبينية مانيلا

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بدأ اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو في العاصمة الفلبينية مانيلا على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
ووفقا لجدول أعمال لافروف، فإن اللقاء بين الوزيرين الروسي والأميركي سيستمر لنصف ساعة تقريبا.
وكان لافروف قد أعرب عن ثقته بأن الاجتماع سيكون مفيدا على أي حال، وقال إنه سيسأل روبيو عن الموقف الأميركي الحالي بشأن التسوية الأوكرانية.
والتقى لافروف وروبيو آخر مرة في نيويورك في نهاية أيلول من العام الماضي. والمحادثات الحالية هي رابع لقاء مباشر بين الوزيرين.