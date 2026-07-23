لقاء بين لافروف وروبيو في العاصمة الفلبينية مانيلا

بدأ اجتماع ونظيره الأميركي في العاصمة الفلبينية مانيلا على هامش فعاليات رابطة دول جنوب "آسيان".

ووفقا لجدول أعمال ، فإن اللقاء بين الوزيرين الروسي والأميركي سيستمر لنصف ساعة تقريبا.

وكان لافروف قد أعرب عن ثقته بأن الاجتماع سيكون مفيدا على أي حال، وقال إنه سيسأل روبيو عن الموقف الأميركي الحالي بشأن التسوية .

والتقى لافروف وروبيو آخر مرة في في نهاية أيلول من العام الماضي. والمحادثات الحالية هي رابع لقاء مباشر بين الوزيرين.