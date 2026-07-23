في الجولة الـ 12.. هذا ما استهدفته الضربات الأميركية على ايران

أعلن الجيش الأميركي اليوم الخميس انه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران
والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب
لليلة الثانية عشرة على التوالي.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" انتهاء جولة جديدة من الغارات
التي شنتها القوات الأميركية على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي من العمليات العسكرية.
وقالت سنتكوم في بيان إن الجولة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.
وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على
تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.
وأشارت القيادة إلى أن القوات الأميركية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية
، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.
وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط
، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية
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