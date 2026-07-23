لهذه الاسباب لا يستطيع زهران ممداني اعتقال نتنياهو في نيويورك

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ولم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج. وقال خبراء قانونيون مستقلون لرويترز إن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي ، ولأن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.



فيما يلي نظرة على المسائل القانونية: قال زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك هذا الأسبوع إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في ، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.ولم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج. وقال خبراء قانونيون مستقلون لرويترز إن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي ، ولأن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.فيما يلي نظرة على المسائل القانونية:





أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. وترفض اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.



ووصف ممداني نتنياهو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أذيعت يوم السبت بأنه "مجرم حرب"، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إذا كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول.



وأدلى ممداني، المنتمي للحزب ، بتصريحات مماثلة في أثناء حملته لرئاسة البلدية قبل انتخابات الرابع من تشرين الثاني 2025.



وقال ممداني في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية.



وأضاف ممداني "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".



ولم يرد مكتب ممداني ولا السفارة في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. لماذا يريد ممداني اعتقال نتنياهو؟أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. وترفض اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.ووصف ممداني نتنياهو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أذيعت يوم السبت بأنه "مجرم حرب"، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إذا كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول.وأدلى ممداني، المنتمي للحزب ، بتصريحات مماثلة في أثناء حملته لرئاسة البلدية قبل انتخابات الرابع من تشرين الثاني 2025.وقال ممداني في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية.وأضاف ممداني "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".ولم يرد مكتب ممداني ولا السفارة في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.

ما نص القانون؟



قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو.



وقال ألكس وايتينغ الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول سابق في وزارة العدل إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأميركي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.



بالإضافة إلى ذلك، قال وايتينغ إن قانونا أميركيا صدر عام 2002 يعرف باسم "قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية" يحظر على الولايات المتحدة بصورة صريحة تسليم أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وقالت ريبيكا إنغبر الأستاذة في كلية كاردوزو للقانون والمحامية السابقة في الأميركية إن رؤساء الحكومات الذين لا يزالون في مناصبهم مثل نتنياهو يتمتعون عموما بالحصانة من الاعتقال والملاحقة القضائية أمام المحاكم الأميركية.



وأضافت أن ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتمتعون بتلك الحصانة في أثناء تنقلهم لحضور اجتماعات المنظمة أو العودة منها.