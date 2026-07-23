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عربي-دولي

ظاهرة "كوكوشوبي" تجتاح اليابان وتُدخل 453 شخصا إلى المستشفيات!

Lebanon 24
23-07-2026 | 02:42
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ظاهرة كوكوشوبي تجتاح اليابان وتُدخل 453 شخصا إلى المستشفيات!
ظاهرة كوكوشوبي تجتاح اليابان وتُدخل 453 شخصا إلى المستشفيات! photos 0
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في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان، سجلت طوكيو أمس الأربعاء أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع حالة وفاة واحدة و4 أشخاص في حالة حرجة، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم الخميس.
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وأفاد عناصر الإطفاء في العاصمة اليابانية أن 453 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات أمس الأربعاء في مختلف أنحاء محافظة طوكيو، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 2010، وأن انتشار خدمات الطوارئ بلغ مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 63 عاما على الأقل.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس الخميس "ندعو أفراد العامة إلى شرب كميات كافية من الماء واستخدام مكيفات الهواء".

وأضاف "يبدو أن عدد المرضى قد ازداد مع ارتفاع درجات الحرارة. فقد شهدنا أمس (الأربعاء) وقبله زيادات ملحوظة".

كما استجاب عناصر الإطفاء في طوكيو لـ3612 بلاغا الأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1963، وفق ما ذكره متحدث باسم الإدارة.

ومن بين الذين نُقلوا إلى المستشفيات الأربعاء، توفي شخص واحد، فيما 4 لا يزالون في حالة حرجة، و18 في حالة خطيرة في محافظة طوكيو التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة.

شهدت مدن عدة في وسط اليابان درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية هذا الأسبوع، وهي ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم "كوكوشوبي"، وهو مصطلح جديد يُترجم إلى "يوم شديد الحرارة".
 
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