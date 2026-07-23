تقرير لـResponsible Statecraft: دولة جديدة قد يتم جرّها إلى الحرب بين أميركا وإيران..

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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "قبل أربعة أسابيع، بدت باكستان وكأنها من أكبر المستفيدين من الحرب الأميركية . فقد تنقل قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، بين وطهران وعواصم الخليج لعدة أشهر؛ وفي إطار جهوده، استضافت باكستان أول محادثات مباشرة بين وإيران منذ سنوات، وساهمت في التوسط في توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد التي وقعها الأميركي جيه دي فانس في حزيران، الذي شكر منير ووصفه بأنه من "الشخصيات المهمة جدًا" في حياته. واستعانت إسلام آباد بشركة ضغط سياسي مقرها واشنطن لتحويل تلك النوايا الحسنة إلى تعاون دفاعي واستثمارات في المعادن؛ وتحدث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن "شمس التقدم والازدهار" لاقتصاد باكستان الذي يعاني من ضغوط مزمنة بعد أن أنهت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران العمليات العسكرية الكبرى".وبحسب الموقع: "انقلبت حظوظ باكستان منذ ذلك الحين؛ فقد استؤنف القتال بين واشنطن وطهران، وعادت أهداف إسلام آباد المزدوجة المتمثلة في كونها محاوراً موثوقاً به لإيران وضامناً لأمن دول الخليج العربي إلى التعارض مرة أخرى. وأعلن الرئيس الأميركي انتهاء الاتفاق في أوائل تموز، وبعد ذلك شنت الولايات المتحدة غارات على أهداف مدنية وعسكرية في . من جانبها، أعلنت إيران في 18 تموز، عبر نائب وزير خارجيتها كاظم غريب آبادي، أنها "تعلق كل الالتزامات" بموجب الاتفاق؛ ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق الحرب لتصبح صراعاً إقليمياً متعدد الجبهات، وهو بالضبط نوع الصراع الذي سعت باكستان جاهدةً لمنعه خلال فصل الربيع. ويُعدّ الوضع في أبرز نقطة ضعف جديدة لباكستان، حيث شنّت إيران غارة جوية على قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، في أول ضربة مباشرة لها على الأراضي السعودية منذ آذار، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن، صواريخ على المملكة، أصابت مطار أبها جنوب البلاد. وجاء هذا التصعيد عقب قصف القوات المتحالفة مع السعودية لمطار صنعاء في اليمن لمنع هبوط طائرة ركاب إيرانية؛ حيث ادّعت وزارة الخزانة الأميركية، دون تقديم أدلة، أن الطائرة تابعة للحرس الثوري . وقد عززت هذه الضربات فعلياً حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الرياض على المجال الجوي فوق العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون".وتابع الموقع: "وقّعت باكستان اتفاقية دفاع مشترك مع الرياض العام الماضي، ونشرت طائرات مقاتلة وآلاف الجنود في المملكة عقب هجمات إيرانية سابقة استهدفت منشآت الطاقة السعودية. وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير بأن إسلام آباد أبلغت طهران مباشرةً بأن أي هجوم على السعودية سيُعامل كهجوم على باكستان نفسها. وفي بيان صدر عقب ذلك، وصف شريف هجمات الحوثيين على السعودية بأنها انتهاك لسيادة المملكة، وأن باكستان "تدينها بشدة"، متعهدةً "بدعم ثابت" لأمن الرياض. في الواقع، تُعدّ هذه اللهجة لافتةً للنظر، لا سيما وأن البرلمان الباكستاني رفض صراحةً التورط في اليمن قبل أكثر من عقد من الزمان. ففي نيسان 2015، وفي مواجهة طلب مماثل تقريبًا للانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، صوّتت الجمعية الوطنية الباكستانية بالإجماع على "الحفاظ على الحياد". في الواقع، لم تتغير حسابات إسلام آباد، بل على العكس، زادت الأحداث الأخيرة من رغبة باكستان في التوسط لإحلال سلام دائم. وتُعد باكستان موطناً لثاني أكبر عدد من السكان الشيعة في العالم بعد إيران، وقد أدى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في شباط إلى اندلاع اضطرابات دامية في كراتشي وإسلام آباد؛ واضطر منير نفسه إلى التدخل لتهدئة موجة من المسيرات وتعهدات الولاء للمرشد الأعلى الجديد في كل أنحاء الأحياء الشيعية".وأضاف الموقع: "الجدير بالذكر أن منير ورئيس الوزراء شهباز شريف حضرا جنازة خامنئي في تموز، ونشر شريف بعد ذلك "حكمة المرشد الأعلى الراحل وقيادته وتأثيره العميق على إيران والمنطقة الأوسع ستُذكر لأجيال"؛ وهو دليل على الخط الرفيع الذي يتعين على القيادة الباكستانية السير عليه، وهو خط لا شك أنه موجه مع وضع الجمهور المحلي في الاعتبار بقدر ما هو موجه للجمهور الإيراني. ويصبح من المستحيل السير على هذا الخط الرفيع عندما يطلب اتفاق دفاعي، ناجم عن القتال بين السعودية والحوثيين أو عن طريق المزيد من الضربات الإيرانية على ، من باكستان أن تفعل الشيء المحدد الذي رفضه برلمانها صراحة قبل عقد من الزمن: اتخاذ جانب عسكري ضد محور الحوثيين وإيران، والقيام بذلك في وقت حيث أصبحت سياساتها الشيعية الداخلية قابلة للاشتعال إلى حد كبير. وتفيد التقارير بأن الكويت تطالب الآن بنفس نوع الالتزام الذي قدمته السعودية بالفعل. وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن إسلام آباد تجري محادثات أولية مع الكويت بشأن اتفاقية دفاعية موسعة تشمل "آلاف الجنود الباكستانيين على الأرض، وطائرات مقاتلة، وطائرات مسيرة، ونظام دفاع جوي، ومنشآت أخرى ذات صلة بالدفاع"، وفقًا لمسؤول حكومي باكستاني لم يُكشف عن هويته، كما ورد في التقرير".وبحسب الموقع: "قال مسؤول أمني باكستاني آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، إن بلاده "لا تستطيع النظر في نشر قوات قتالية في هذه المرحلة". ويشير هذا التردد إلى أن تكديس التزامات دفاعية متعددة في دول الخليج التي تستهدفها إيران يجعل من الصعب للغاية على إسلام آباد الحفاظ على توازنها؛ فكل اتفاق جديد يضيّق هامش ادعاء الحياد في المرة المقبلة التي تشن فيها طهران هجماتها. خلال هذه الحرب، اكتشفت باكستان عواقب تشكيك شركائها الخليجيين في قدرتها على تحقيق التوازن بين طهران ودول الخليج العربي. ففي نيسان، سحبت الإمارات العربية المتحدة قرضًا بقيمة 3.5 مليار دولار، وبدأت سرًا بترحيل آلاف العمال الشيعة الباكستانيين؛ وقد فُسِّر هذا الإجراء على نطاق واسع على أنه رد فعل على ما اعتُبر ميلًا من إسلام آباد نحو طهران خلال الوساطة. وتدخلت السعودية بمبلغ 3 مليارات دولار لتغطية العجز، لكن الدرس كان واضحًا: حياد باكستان لا يُرضي أحدًا تمامًا، وتكلفة إغضاب أي حليف خليجي تُقاس بمليارات الدولارات. وكان الحفاظ على الاقتصاد الذاتي الدافع لباكستان في قيادة الوساطة وإنهاء الحرب التي أضعفت اقتصادات دائنيها وعرقلت طرق التجارة التي تغذي شبكتها الكهربائية. وتخضع باكستان حاليًا لبرنامج صندوق النقد الدولي الخامس والعشرين؛ حيث يُخصص أكثر من نصف إيراداتها الضريبية لخدمة ديونها. وبالكاد استقرت معدلات التضخم لديها قبل أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاعها مجددًا إلى خانة العشرات".وتابع الموقع: "في آذار، ومع تعطل تدفقات الطاقة من مضيق هرمز في المرحلة الأولى من الحرب، أمرت إسلام آباد بإغلاق المدارس لمدة أسبوعين وفرضت أسبوع عمل من أربعة أيام للحفاظ على الوقود، وهي إجراءات أشارت الحكومة الآن إلى أنها قد تحتاج إلى إعادة تطبيقها. إن أي اضطراب مماثل في البحر الأحمر، على غرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على السعودية يوم الاثنين، سيؤثر بشكل كبير على أمن الطاقة في باكستان، وبالتالي على اقتصادها. فبينما تستورد باكستان الغالبية العظمى من وقودها من الخليج، فإن إغلاق معبر مائي حيوي آخر سيؤدي في الوقت نفسه إلى تضييق الخناق على قدرة ناقلات النفط العالمية وتكاليف التأمين في كل مكان، مما سيرفع أسعار السوق الفورية التي تكافح باكستان بالفعل لتحملها إلى مستويات أعلى. وسيُضيف ذلك مزيدًا من الضغط على التزامات باكستان الدفاعية تجاه السعودية، نظرًا لأن الرياض لن تتسامح مع مثل هذا الإغلاق. وفي بيان صدر مؤخرًا، تعهدت الرياض بالتعامل مع "تهديدات الحوثيين ضد السفن العابرة... بحزم وسرعة". والمخاطر بالنسبة للسعودية كبيرة: فمنذ إغلاق مضيق هرمز، اعتمدت السعودية على خط أنابيبها بين الشرق والغرب لتحويل ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو منفذها التصديري الوحيد المتاح في ظل إغلاق مضيق هرمز شبه الكامل".وأضاف الموقع: "لا يعني أيٌّ من هذا أن وساطة باكستان كانت خطأً، أو أن رصيدها الدبلوماسي قد تبخّر؛ فقد شكر وزير خارجية الكويت باكستان الأسبوع الماضي على "دورها البنّاء والوسيط"، ولا تزال إسلام آباد إحدى القنوات القليلة التي ستستأنف من خلالها واشنطن وطهران المحادثات، عندما يحين الوقت. لكن الرهان الذي وضعته باكستان تحديدًا، وهو أن إنهاء الحرب سيُمكّنها من تعزيز النوايا الحسنة من خلال التجارة والمساعدات المالية، لم يُؤتِ ثماره بعد. بدلاً من ذلك، أعادت الحرب المشتعلة السعودية إلى مرمى نيران إيران. وفي الوقت نفسه، أُعيد فتح جبهة السعودية والحوثيين، وأُغلق مضيق هرمز مجدداً، وأُعلن رسمياً فرض حصار على السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر. كل من هذه العوامل يضيف ضغطاً هائلاً على باكستان، التي لديها الآن كل الأسباب لمضاعفة جهودها الدبلوماسية، خشية أن يتم جرها كطرف مقاتل".