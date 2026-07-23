تقرير "نيويورك تايمز": واشنطن تتستر على خسائرها جراء الهجمات الإيرانية على قواعدها؟

Advertisement

وقالت الصحيفة في مقال ترجمه "" نقلا عن مسؤول عسكري أميركي، ان نحو 12 جنديًا أميركيًا أُصيبوا بجروح بالغة جراء هجمات صاروخية وبالمسيّرات الإيرانية في الأردن ودول أخرى شهر الحالي، وتم نقلهم إلى مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا لتلقي العلاج.وكشف المسؤول الأميركي هذا الرقم شرط عدم هويته بسبب حساسية المسائل العملياتية، فيما امتنعت الأميركية (البنتاغون) عن التعليق.وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية مؤخرًا رحلات إجلاء طبي بطائرات C-17 التابعة لسلاح الجو الأميركي من الأردن إلى ألمانيا ، بحسب الصحيفة.ويُعد هؤلاء ضمن نحو 100 جندي أميركي أعلن البنتاغون أنهم أُصيبوا في هجمات إيرانية منذ أوائل شهر تموز، مؤكدا أن معظمهم عادوا إلى الخدمة، بينما أصيب نحو 50 منهم في هجمات استهدفت قواعد أميركية في الأردن.ولم يكشف البنتاغون عن الإصابات الأخيرة إلا بعدما نشرت "نيويورك تايمز" تقريرًا عن 4 هجمات وقعت الأسبوع الماضي، كان آخرها يوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة عدد آخر.وبحسب التقرير، قُتل منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي 18 عسكريًا أميركيًا، وأُصيب نحو 550 آخرين.وأوضح مسؤول عسكري أن القيادة المركزية الأميركية غير مُلزمة بالإعلان عن إصابات الجنود، خاصة إذا عادوا سريعًا إلى الخدمة.من جانبه، نفى المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، وجود أي إخفاء أو تضليل بشأن الخسائر الأميركية، معتبرًا أن اتهامات التستر "مختلقة". وأضاف أن "الغالبية العظمى" من نحو 100 إصابة منذ 7 تموز كانت ارتجاجات دماغية خفيفة، وأن 96% من المصابين عادوا إلى الخدمة.