13 ليلة من الضربات.. أميركا توسّع حربها داخل إيران وترامب يرفع سقف المواجهة

أكمل الجيش الأميركي الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات داخل ، مستهدفاً مراكز عسكرية ومستودعات للطائرات المسيّرة ومنشآت بحرية ومواقع للمراقبة الساحلية. وفيما أعلنت استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز، قال الرئيس إن الأموال الخاضعة للسيطرة الأميركية ستُستخدم لتعويض السفن والشحنات المتضررة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، إن أحدث الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومستودعات تخزين المسيّرات، وشبكات الاتصالات، ومواقع المراقبة الساحلية، إضافة إلى قدرات بحرية.

وأوضحت أن العمليات تهدف إلى تقليص قدرة على تهديد السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.

وأكدت "سنتكوم" أن المضيق لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل عبوره بأمان بدعم من القوات الأميركية. كما أشارت إلى انتشار أكثر من 50 ألف عسكري أميركي في أنحاء .

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في الأهواز والعميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. كما تحدثت عن سقوط صاروخين أميركيين قرب قرية مسن في قشم.

وأفاد التلفزيون ، فجر الجمعة، بسماع انفجارات في قشم من جهة مضيق هرمز، جنوب جزيرتي لارك وهنغام، فيما تحدثت تقارير محلية عن انفجارات في شيراز، عاصمة محافظة فارس.

وفي جنوب شرقي إيران، أعلن الحرس الثوري في مدينة كهنوج بمحافظة كرمان تدمير صاروخ أميركي من طراز "توماهوك" في سماء المدينة.

كما فُعّلت الدفاعات الجوية في بعد رصد طائرات مسيّرة صغيرة في أجواء العاصمة. ونشر ناشطون إيرانيون مقاطع مصورة قالوا إنها توثق محاولة الدفاعات الجوية اعتراضها.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بياناً رسمياً يحدد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف أو حجم الخسائر الناتجة من أحدث الضربات.

سياسياً، أعلن أن واشنطن ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لتغطية الأضرار التي لحقت بالسفن والشحنات.

ولم يكشف الرئيس الأميركي قيمة الأموال المعنية، أو الآلية القانونية التي ستعتمدها الإدارة لصرف التعويضات. كما لم يحدد السفن المستفيدة أو الحوادث التي ستشملها عملية التعويض.

وكان ترامب قد هدد، الأربعاء، بتدمير "جسر أو محطة كهرباء" داخل إيران في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر.

وبالتزامن مع الضربات داخل إيران، أعلنت رئاسة الأركان الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".

وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدد من المناطق نتجت من عمليات اعتراض الأهداف الجوية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.