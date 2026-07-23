تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"أضخم من أي وقت مضى".. ترامب يدرس حرباً أوسع ضد إيران وهكذا سيعوّض السفن المتضرّرة

Lebanon 24
23-07-2026 | 22:05
A-
A+
أضخم من أي وقت مضى.. ترامب يدرس حرباً أوسع ضد إيران وهكذا سيعوّض السفن المتضرّرة
أضخم من أي وقت مضى.. ترامب يدرس حرباً أوسع ضد إيران وهكذا سيعوّض السفن المتضرّرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران، بالتزامن مع رفع إسرائيل مستوى التأهب لاحتمال انضمامها إلى المواجهة.
Advertisement

وقال ترامب لموقع "أكسيوس": "أدرس شن هجوم هائل، أضخم من أي وقت مضى"، موضحاً أن الضربات المحتملة قد تفوق في حجمها تلك التي نُفذت خلال عملية "الغضب الملحمي". لكنه أكد أنه لم يتخذ قراراً نهائياً ولم يحدد مهلة زمنية لذلك.

وأضاف أن إسرائيل تستطيع الانضمام إلى الهجوم "خلال دقيقتين" إذا طلبت منها واشنطن ذلك، مع إقراره بأن مشاركتها قد تؤدي إلى رد إيراني مباشر عليها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن أبلغت تل أبيب عزمها تكثيف هجماتها خلال الأيام المقبلة، بما يشمل استخدام قاذفات ثقيلة للمرة الأولى في جولة التصعيد الحالية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث الاستعدادات. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل “مستعدة لكل الاحتمالات”، وإن إيران ستتلقى "ضربة قاسية" إذا هاجمتها.

وفي مسار موازٍ، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لتعويض السفن والشحنات المتضررة. ولم يحدد قيمة الأموال أو الآلية القانونية لصرفها أو الجهات المستفيدة.

وكان ترامب قد هدد بتدمير جسر أو محطة لتوليد الكهرباء داخل إيران مقابل كل سفينة تستهدفها طهران في مضيق هرمز.

بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة "103 إف إم" إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، محذراً من رد قوي إذا أطلقت إيران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي مطّلع: الولايات المتحدة تخطّط لحرب أوسع نطاقاً ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 06:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: "حزب الله" أضعف من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 06:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لبنان مدعوّ أكثر من أي وقت مضى إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 06:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير فرنسي: الحرس الثوري الإيراني يمسك بزمام السلطة بقوة أكبر من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 06:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الطاقة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-07-23
Lebanon24
23:52 | 2026-07-23
Lebanon24
23:46 | 2026-07-23
Lebanon24
23:37 | 2026-07-23
Lebanon24
23:26 | 2026-07-23
Lebanon24
23:20 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24