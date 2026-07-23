تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إعادة الإعمار العسكرية في إيران تُثير قلقا إسرائيليا بشأن فعالية الضربات.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
23-07-2026 | 23:26
A-
A+
إعادة الإعمار العسكرية في إيران تُثير قلقا إسرائيليا بشأن فعالية الضربات.. صحيفة تكشف
إعادة الإعمار العسكرية في إيران تُثير قلقا إسرائيليا بشأن فعالية الضربات.. صحيفة تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صور أقمار صناعية، إلى جانب إفادات مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن إيران تمضي بوتيرة سريعة في إعادة بناء مواقعها العسكرية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إيران أعادت إصلاح جسر استهدفته إسرائيل بثلاث قنابل خلال أيام فقط، في مؤشر على سرعة أعمال إعادة الإعمار، وهو ما أثار دهشة مسؤولين إسرائيليين بشأن فعالية الضربات.

وأضافت أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أعربوا عن استيائهم من نتائج حملة القصف، معتبرين أن التركيز على استهداف أجهزة الأمن الداخلي جاء على حساب توجيه ضربات أوسع للبنية العسكرية.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إيران تمتلك القدرة على إعادة بناء معظم منشآتها العسكرية، بما في ذلك استئناف إنتاج الصواريخ، نظرا لامتلاكها الخبرات الفنية والبنية المعرفية اللازمة.

ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن الضربات الإسرائيلية والأميركية نجحت في كثير من الحالات في تدمير مداخل قواعد الصواريخ المحصنة داخل الجبال، لكنها لم تدمر المنشآت بالكامل، فيما لا تزال الأسلحة المخزنة داخلها سليمة، وتعمل إيران حاليا على استخراجها وإعادة تشغيلها.
 
مواضيع ذات صلة
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق عسكري أميركي يصل بيروت...صحيفة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول فلسطيني: حماس تربط حصر السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وإنهاء تداعيات الحرب وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 09:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

إعادة الإعمار

إعادة تشغيل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

وول ستريت

إسرائيل

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-07-24
Lebanon24
02:16 | 2026-07-24
Lebanon24
02:12 | 2026-07-24
Lebanon24
02:06 | 2026-07-24
Lebanon24
02:02 | 2026-07-24
Lebanon24
01:58 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24