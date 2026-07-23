إعادة الإعمار العسكرية في إيران تُثير قلقا إسرائيليا بشأن فعالية الضربات.. صحيفة تكشف

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كشفت صور أقمار صناعية، إلى جانب إفادات مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن تمضي بوتيرة سريعة في إعادة بناء مواقعها العسكرية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة، وفق ما أوردت صحيفة " ".ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إيران أعادت إصلاح جسر استهدفته بثلاث قنابل خلال أيام فقط، في مؤشر على سرعة أعمال ، وهو ما أثار دهشة مسؤولين إسرائيليين بشأن فعالية الضربات.وأضافت أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أعربوا عن استيائهم من نتائج حملة القصف، معتبرين أن التركيز على استهداف أجهزة الأمن الداخلي جاء على حساب توجيه ضربات أوسع للبنية العسكرية.وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إيران تمتلك القدرة على إعادة بناء معظم منشآتها العسكرية، بما في ذلك استئناف إنتاج الصواريخ، نظرا لامتلاكها الخبرات الفنية والبنية المعرفية اللازمة.ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن الضربات والأميركية نجحت في كثير من الحالات في تدمير مداخل قواعد الصواريخ المحصنة داخل الجبال، لكنها لم تدمر المنشآت بالكامل، فيما لا تزال الأسلحة المخزنة داخلها سليمة، وتعمل إيران حاليا على استخراجها وإعادة تشغيلها.