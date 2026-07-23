تقرير: طهران ترفض مقترحاً أميركياً لوقف النار

رفضت ، الخميس، مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران، في وقت يتواصل القتال بين وإيران منذ نحو أسبوعين، وفق ما نقلت نيويورك تايمز.

وبحسب الصحيفة، التي استندت إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين مطلعين على الملف، حمل الزيدي المقترح خلال زيارة إلى طهران، بعد لقائه أخيراً الرئيس الأميركي في .

ولم تتضح تفاصيل المقترح الأميركي، إلا أن مسؤولين إيرانيين وصفوه بأنه الوحيد المطروح حالياً. وقال هؤلاء إن طهران رفضته لأنه لا يعالج مسألة السيطرة على مضيق هرمز.

ولم تؤكد السلطات رسمياً ما أوردته الصحيفة.

وتُعد زيارة الزيدي إلى إيران الأولى له منذ توليه منصبه في أيار. وقد وصل إلى طهران على رأس وفد وزاري رفيع، حيث التقى الرئيس مسعود بزشكيان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال مسؤولون إيرانيون إن المحادثات تناولت أيضاً تنفيذ اتفاقات موقعة سابقاً بين البلدين، مع تأكيد الطرفين ضرورة توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والشؤون الإقليمية.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، التقى الزيدي كذلك كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

ويأتي الحديث عن المقترح الأميركي في ظل مخاوف من توسع الحرب. وذكرت نيويورك تايمز أن مسؤولين إيرانيين يستعدون لاحتمال مواجهة أوسع، إذا نفذ تهديداته بضرب طهران وبنى تحتية حيوية إضافية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين اثنين قولهما إن أي ضربات من هذا النوع ستدفع طهران إلى توسيع الحرب إقليمياً، بما في ذلك استهداف تل أبيب، وطلب إغلاق مضيق باب المندب من جماعة الحوثي في اليمن.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم أن القوات الأميركية نفذت ضربات على أهداف إيرانية في وقت مبكر من الجمعة، لليلة الثالثة عشرة على التوالي.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، الأربعاء، أن حصيلة الضربات الأميركية المستمرة بلغت 53 قتيلاً و592 جريحاً.