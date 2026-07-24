"كل شيء مطروح على الطاولة".. كندا تلوّح بالرد على رسوم ترامب

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لوّح رئيس الوزراء الكندي مارك باتخاذ إجراءات مضادة إذا فشلت المفاوضات مع الأميركي ، مؤكدا أن حكومات البلاد ستتحرك لحماية العائلات والعمال والشركات الكندية.وقال كارني، خلال افتتاح اجتماع رؤساء الوزراء في شارلوت تاون بجزيرة الأمير إدوارد، إن الإجراءات التجارية الأميركية الجديدة "أحادية وغير مبررة"، مضيفا أن ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن اقتصادها.وأكد أن البلاد أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب التجارية قبل 18 شهرا، عازيا ذلك إلى تضامن الكنديين ودعمهم العمال والمزارعين والشركات المحلية.وأشار إلى أن كندا تملك وصولا تفضيليا إلى 1.5 مليار مستهلك عبر 16 اتفاقية تجارة حرة مع 51 دولة، تمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكدا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الوصول بحلول نهاية العام.وبشأن الرد المحتمل إذا دخلت التعريفات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 27 يوما، قال كارني: "كل شيء مطروح على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، من دون تحديد طبيعة الإجراءات.وكانت قد أعلنت فرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة على سلع تشمل النبيذ وعصي الهوكي والأسمنت. وستطبق الرسوم على المنتجات المشمولة حتى إذا كانت تستوفي شروط اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.