تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"كل شيء مطروح على الطاولة".. كندا تلوّح بالرد على رسوم ترامب

Lebanon 24
24-07-2026 | 02:21
A-
A+
كل شيء مطروح على الطاولة.. كندا تلوّح بالرد على رسوم ترامب
كل شيء مطروح على الطاولة.. كندا تلوّح بالرد على رسوم ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لوّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باتخاذ إجراءات مضادة إذا فشلت المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن حكومات البلاد ستتحرك لحماية العائلات والعمال والشركات الكندية.
Advertisement

وقال كارني، خلال افتتاح اجتماع رؤساء الوزراء في شارلوت تاون بجزيرة الأمير إدوارد، إن الإجراءات التجارية الأميركية الجديدة "أحادية وغير مبررة"، مضيفا أن كندا ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن اقتصادها.

وأكد أن البلاد أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب التجارية قبل 18 شهرا، عازيا ذلك إلى تضامن الكنديين ودعمهم العمال والمزارعين والشركات المحلية.

وأشار إلى أن كندا تملك وصولا تفضيليا إلى 1.5 مليار مستهلك عبر 16 اتفاقية تجارة حرة مع 51 دولة، تمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكدا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الوصول بحلول نهاية العام.

وبشأن الرد المحتمل إذا دخلت التعريفات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 27 يوما، قال كارني: "كل شيء مطروح على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، من دون تحديد طبيعة الإجراءات.

وكانت واشنطن قد أعلنت فرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة على سلع كندية تشمل النبيذ وعصي الهوكي والأسمنت. وستطبق الرسوم على المنتجات المشمولة حتى إذا كانت تستوفي شروط اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
مواضيع ذات صلة
ترامب يلوّح بضربة أميركية أكبر ضد إيران: "قريب من اتخاذ القرار وكل شيء جاهز"
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 11:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تكلفة التلوث الناجم عن حرائق الغابات الكندية ستُضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 11:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تلوّح بالردّ.. "نفد صبرنا" بعد هجوم لوغانسك
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 11:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تلوّح بالرد على الضربات الأميركية.. والنفط إلى ارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 11:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

دونالد

واشنطن

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-07-24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-24
Lebanon24
04:02 | 2026-07-24
Lebanon24
03:54 | 2026-07-24
Lebanon24
03:36 | 2026-07-24
Lebanon24
03:30 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24