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صحة

بسبب البقدونس والكزبرة.. أكثر من 500 إصابة وطُفيلي إلى الواجهة!

Lebanon 24
24-07-2026 | 02:34
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بسبب البقدونس والكزبرة.. أكثر من 500 إصابة وطُفيلي إلى الواجهة!
بسبب البقدونس والكزبرة.. أكثر من 500 إصابة وطُفيلي إلى الواجهة! photos 0
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سجلت ولاية كارولينا الشمالية 561 إصابة بطفيل "السيكلوسبورا" منذ الأول من أيار، في حصيلة تقارب ضعف عدد الحالات المسجلة في الولاية خلال العام الماضي.
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وقال مسؤولو الصحة إن الزيادة تبدو مرتبطة بتناول بقدونس وكزبرة ملوثين، فيما لا يزال الخس موضع اشتباه بعدما تكرر ذكره في المقابلات مع المصابين.

ويسبب داء "السيكلوسبورا" أعراضا تشمل الإسهال الحاد والإرهاق والغثيان. وأكدت السلطات الصحية أنها تواصل التحقيق في الحالات بالتعاون مع إدارات الصحة المحلية.

وأوضح مسؤول الصحة العامة في الولاية كارل ويليامز أن الإصابات لا تبدو مرتبطة بالتفشي المسجل لدى زبائن مطاعم "تاكو بيل" في ميشيغان وإنديانا وكنتاكي وأوهايو وفرجينيا الغربية.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء قد حددتا شركة "تايلور فارمز" مصدرا للخس المرتبط بتفشي المرض في مطاعم "تاكو بيل"، ما دفع الشركة إلى سحب منتجاتها.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض عن 1645 إصابة بالمرض في 34 ولاية، فيما حذرت إدارة الغذاء والدواء من تناول الخس المبشور القادم من المكسيك والمقدم في فروع "تاكو بيل" داخل الولايات الخمس المتضررة.

وفتحت إدارة الغذاء والدواء تحقيقات في ست حالات تفش خلال الصيف، ولم تحدد حتى الآن سوى مصدر التفشي المرتبط بالخس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إصابات كارولينا الشمالية مرتبطة بإحدى الحالات الخمس الأخرى مجهولة المصدر.

ونصحت وزارة الصحة في الولاية بإزالة الخس والبقدونس والكزبرة المشتبه بها من الوجبات أو طهيها جيدا لتجنب انتقال المرض. (الاناضول)
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