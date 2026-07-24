بسبب البقدونس والكزبرة.. أكثر من 500 إصابة وطُفيلي إلى الواجهة!

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وقال مسؤولو الصحة إن الزيادة تبدو مرتبطة بتناول بقدونس وكزبرة ملوثين، فيما لا يزال الخس موضع اشتباه بعدما تكرر ذكره في المقابلات مع المصابين.ويسبب داء "السيكلوسبورا" أعراضا تشمل الإسهال الحاد والإرهاق والغثيان. وأكدت السلطات الصحية أنها تواصل التحقيق في الحالات بالتعاون مع إدارات الصحة المحلية.وأوضح مسؤول الصحة العامة في الولاية كارل ويليامز أن الإصابات لا تبدو مرتبطة بالتفشي المسجل لدى زبائن مطاعم "تاكو بيل" في ميشيغان وإنديانا وكنتاكي وأوهايو وفرجينيا الغربية.وكانت منها وإدارة الغذاء والدواء قد حددتا شركة " فارمز" مصدرا للخس المرتبط بتفشي المرض في مطاعم "تاكو بيل"، ما دفع الشركة إلى سحب منتجاتها.وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض عن 1645 إصابة بالمرض في 34 ولاية، فيما حذرت والدواء من تناول الخس المبشور القادم من والمقدم في فروع "تاكو بيل" داخل الولايات الخمس المتضررة.وفتحت إدارة الغذاء والدواء تحقيقات في ست حالات تفش خلال الصيف، ولم تحدد حتى الآن سوى مصدر التفشي المرتبط بالخس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إصابات كارولينا الشمالية مرتبطة بإحدى الحالات الخمس الأخرى مجهولة المصدر.ونصحت في الولاية بإزالة الخس والبقدونس والكزبرة المشتبه بها من الوجبات أو طهيها جيدا لتجنب انتقال المرض. (الاناضول)