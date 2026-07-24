بعد مقتل مستوطن في حفات جلعاد.. نتنياهو يتوعد بـرد حازم

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توعّد برد "حازم" على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطن في المحتلة.وقال إنه سيعقد اجتماعا مع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير لبحث الرد، مضيفا: "سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن يقف وراءهم، ولن نسمح بعودة الإرهاب إلى الضفة".وكانت قد شهدت قرية تل الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة مواجهات ميدانية عنيفة، عقب تصدي الأهالي والشباب الثائر لاقتحام استفزازي نفذته مجموعات من المستوطنين المتطرفين. وأفادت معلومات عن ان المواجهات اندلعت عند أعتاب مسجد القرية، حيث حاول المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق الممتلكات والمقدسات تحت حماية أمنية مشددة.وخلال الاشتباكات المباشرة، تمكن أحد الاشخاص من مباغتة المسؤول الأمني لمستوطنة "حفات جلعاد" وتجريده من سلاحه الشخصي بشكل كامل. وذكرت الأنباء الواردة من المنطقة أن السلاح المُنتزع استُخدم فوراً في الرد على المعتدين، مما أدى إلى إصابة الضابط الأمني واثنين من المستوطنين بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.وفي أعقاب الحادثة، فرضت قوات طوقاً أمنياً شاملاً على قرية تل ومحيط مدينة نابلس، معلنة المنطقة عسكرية مغلقة. وأغلقت آليات الاحتلال المداخل الرئيسية والمفارق الحيوية، مما تسبب في عرقلة حركة المواطنين بشكل كامل وسط حالة من التوتر الشديد التي سادت المنطقة.ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية ضخمة شملت وحدات خاصة وآليات مصفحة لتأمين عملية إخلاء المصابين من المستوطنين ونقلهم إلى المستشفيات داخل الخط الأخضر. كما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة في التلال المحيطة بالقرية بحثاً عن الشبان الذين تمكنوا من الانسحاب بعد تنفيذ عملية انتزاع السلاح بنجاح.