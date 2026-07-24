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عربي-دولي

بسبب الطقس.. إنذار أحمر في إسبانيا

Lebanon 24
24-07-2026 | 04:33
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بسبب الطقس.. إنذار أحمر في إسبانيا
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تلقى السياح الإيرلنديون المتوجهون إلى إسبانيا هذا الأسبوع تحذيرات من موجة حر شديدة، مع إصدار إنذارات حمراء في عدد من المناطق بسبب درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.
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وبحسب Irish Mirror، تستعد إسبانيا لموجة الحر الثالثة هذا الصيف، وسط توقعات بأن تطال مناطق سياحية بارزة، بينها كوستا ديل سول وكوستا بلانكا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية AEMET سلسلة تحذيرات صارمة في مناطق مختلفة من البلاد. وشملت الإنذارات الحمراء أجزاء من لا مانشا وفالنسيا ومورسيا، بما في ذلك أليكانتي.

كما فُعّلت تحذيرات صفراء وبرتقالية على مساحات واسعة من البلاد، تمتد جنوباً إلى مالاغا وشمالاً إلى برشلونة.

وتشمل تحذيرات الحر الشديد أيضاً جزر إيبيزا ومايوركا وفورمينتيرا، وهي من الوجهات الأكثر استقطاباً للسياح خلال فصل الصيف.

ويعود هذا الطقس القاسي، وفق التقرير، إلى مزيج من عوامل عدة، بينها نظام ضغط جوي مرتفع ثابت يُعرف باسم "القبة الحرارية"، واندفاع هواء ساخن من شمال أفريقيا، إضافة إلى تأثيرات الاحترار المناخي على المدى الطويل.

وفي ظل هذه الأجواء، شاركت مستخدمة على "تيك توك" تُدعى ليان، من بلفاست، تجربتها مع الحر الشديد خلال عطلتها في مايوركا. وقالت في مقطع مصور لمتابعيها إنها أرادت إخبار المسافرين إلى الجزيرة خلال الأيام المقبلة بحقيقة الطقس هناك.

وتأتي التحذيرات في ذروة موسم السفر الصيفي، ما يضع السياح أمام ضرورة التعامل بحذر مع درجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً في المناطق الساحلية والجزر التي تشهد حركة كثيفة.

وتنصح السلطات عادة في مثل هذه الظروف بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، والانتباه إلى كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية.

وتحوّل موجات الحر المتكررة في إسبانيا هذا الصيف الطقس من مجرد تفصيل في الرحلات السياحية إلى عامل أساسي يجب أخذه في الحسبان قبل السفر وأثناء الإقامة.
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