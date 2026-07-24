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عربي-دولي

بعد 7 أشهر من الاحتجاز.. إسرائيل تطلق سراح معتقلين سوريين

Lebanon 24
24-07-2026 | 07:40
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بعد 7 أشهر من الاحتجاز.. إسرائيل تطلق سراح معتقلين سوريين
بعد 7 أشهر من الاحتجاز.. إسرائيل تطلق سراح معتقلين سوريين photos 0
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أفرجت القوات الإسرائيلية، الخميس، عن معتقلين اثنين من محافظتي القنيطرة ودرعا، بعد نحو سبعة أشهر من اعتقالهما، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

ويأتي الإفراج بعد يوم واحد من تنظيم أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال وقفة أمام مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في بلدة نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في 21 تموز الجاري شاباً من قرية معرية بريف درعا الغربي، أثناء توجهه إلى منطقة جملة.

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