بعد 7 أشهر من الاحتجاز.. إسرائيل تطلق سراح معتقلين سوريين

أفرجت القوات ، الخميس، عن معتقلين اثنين من محافظتي القنيطرة ودرعا، بعد نحو سبعة أشهر من اعتقالهما، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .

ويأتي الإفراج بعد من تنظيم أهالي المعتقلين في سجون وقفة أمام مقر قوة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في بلدة نبع الفوار القنيطرة ، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت دورية تابعة للاحتلال في 21 الجاري شاباً من قرية معرية بريف ، أثناء توجهه إلى منطقة جملة.