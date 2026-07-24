تحذير أميركي عاجل من احتمال وقوع تصعيد قد يؤثر على حركة السفر

أصدرت السفارة الأميركية في ، تحذيراً أمنياً دعت فيه المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة، في ظل تصاعد التوترات في واحتمال حدوث تطورات أمنية مفاجئة.

وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال "معقدة"، محذرة من احتمال وقوع تصعيد غير متوقع قد يؤثر في حركة السفر.

ودعت المواطنين الأميركيين إلى البقاء في حالة تأهب، ومتابعة المستجدات الأمنية، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي، إضافة إلى اضطرابات أخرى قد تطال حركة السفر.

كما أوصت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم الجوية بشكل مستمر، ومتابعة تعليمات السلطات المحلية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.