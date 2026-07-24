الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بمسيّرات

أعلن الجيش ، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، واصفًا الهجوم بـ"العدوان الآثم".

وقالت رئاسة الأركان الكويتي في بيان، إن "الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الآثم"، موضحة أن أصوات الانفجارات، في حال سُمعت، ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.