الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بمسيّرات

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، واصفًا الهجوم بـ"العدوان الآثم".
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم"، موضحة أن أصوات الانفجارات، في حال سُمعت، ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات.
ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.