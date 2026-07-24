تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بمسيّرات

Lebanon 24
24-07-2026 | 11:55
A-
A+
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بمسيّرات
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بمسيّرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، واصفًا الهجوم بـ"العدوان الآثم".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم"، موضحة أن أصوات الانفجارات، في حال سُمعت، ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الكويتي: دفاعاتنا تتصدى الآن لهجمات بمسيّرات إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدّى لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية معادية
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: تتصدى حالياً الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24

العامة للجيش

الإيراني

الكويتية

رئاسة ال

الكويت

التزام

كويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:36 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-07-24
Lebanon24
13:15 | 2026-07-24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-24
Lebanon24
12:45 | 2026-07-24
Lebanon24
12:36 | 2026-07-24
Lebanon24
12:24 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24