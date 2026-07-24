تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب تدهّور صحته... رئيس بنغلادش يعلن استقالته

Lebanon 24
24-07-2026 | 11:57
A-
A+
بسبب تدهّور صحته... رئيس بنغلادش يعلن استقالته
بسبب تدهّور صحته... رئيس بنغلادش يعلن استقالته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين، استقالته من منصبه، مرجعاً قراره إلى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على مواصلة أداء مهامه الدستورية.

وقال شهاب الدين، لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد استقلت"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وفي رسالة الاستقالة الموجهة إلى رئيس البرلمان، أوضح أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بمواصلة أداء مسؤولياته، مشيراً إلى "تفاقم العجز الجسدي والعقلي"، ما حال دون قدرته على القيام بواجبات منصب الرئاسة على النحو المطلوب.

وكان البرلمان قد انتخب شهاب الدين، المعروف بلقب "تشوبّو"، رئيساً للبلاد عام 2023 بدعم من حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وكانت ولايته مقررة حتى عام 2028. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع روابط القطاع العام يحذر من تحركات تصعيدية بسبب تدهور الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تدهور صحته.. هذه حقيقة ما جرى مع فنان شهير
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لأسباب صحية.. رئيس بنغلادش استقال من منصبه
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني يعلن استقالته
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 21:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد شهاب الدين

رئيس البرلمان

رابطة عوامي

شهاب الدين

محمد شهاب

البرلمان

الدستور

محمد ش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:36 | 2026-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-07-24
Lebanon24
13:15 | 2026-07-24
Lebanon24
13:00 | 2026-07-24
Lebanon24
12:45 | 2026-07-24
Lebanon24
12:36 | 2026-07-24
Lebanon24
12:24 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24