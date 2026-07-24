بسبب تدهّور صحته... رئيس بنغلادش يعلن استقالته

أعلن رئيس بنغلادش ، استقالته من منصبه، مرجعاً قراره إلى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على مواصلة أداء مهامه الدستورية.

وقال ، لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد استقلت"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وفي رسالة الاستقالة الموجهة إلى ، أوضح أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بمواصلة أداء مسؤولياته، مشيراً إلى "تفاقم العجز الجسدي والعقلي"، ما حال دون قدرته على القيام بواجبات منصب الرئاسة على النحو المطلوب.

وكان قد انتخب الدين، المعروف بلقب "تشوبّو"، رئيساً للبلاد عام 2023 بدعم من حزب " " الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وكانت ولايته مقررة حتى عام 2028.