بسبب تدهّور صحته... رئيس بنغلادش يعلن استقالته

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أعلن رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين، استقالته من منصبه، مرجعاً قراره إلى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على مواصلة أداء مهامه الدستورية.
وقال شهاب الدين، لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد استقلت"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
وفي رسالة الاستقالة الموجهة إلى رئيس البرلمان، أوضح أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بمواصلة أداء مسؤولياته، مشيراً إلى "تفاقم العجز الجسدي والعقلي"، ما حال دون قدرته على القيام بواجبات منصب الرئاسة على النحو المطلوب.
وكان البرلمان قد انتخب شهاب الدين، المعروف بلقب "تشوبّو"، رئيساً للبلاد عام 2023 بدعم من حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وكانت ولايته مقررة حتى عام 2028.