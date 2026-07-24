بالصور: اقتحام إسرائيلي لمستشفى نابلس.. اعتقالات واعتداء على الأطباء والممرضين

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اقتحمت قوات إسرائيلية، الجمعة، مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في عملية أسفرت عن إصابات واعتقال عدد من الأشخاص، وسط اتهامات بالاعتداء على أفراد من الطاقم الطبي.
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيقين، أحدهما كان مصابًا، خلال اقتحامها المستشفى، كما اعتدت على طواقم طبية داخل قسم الطوارئ.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري، قوله إن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى، ثم اقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الأطباء والممرضين، قبل أن تقوم بتكبيل أيدي عدد منهم.
وفي أعقاب الحادثة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة التقطتها كاميرات المراقبة داخل المستشفى، أظهرت لحظة اقتحام القوات الإسرائيلية للمبنى وانتشار عناصرها المسلحة في أروقته.