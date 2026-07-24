بالصور: اقتحام إسرائيلي لمستشفى نابلس.. اعتقالات واعتداء على الأطباء والممرضين

اقتحمت قوات إسرائيلية، الجمعة، مستشفى نابلس التخصصي في ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في عملية أسفرت عن إصابات واعتقال عدد من الأشخاص، وسط اتهامات بالاعتداء على أفراد من الطاقم الطبي.

Advertisement

وأفادت "وفا" بأن القوات اعتقلت شقيقين، أحدهما كان مصابًا، خلال اقتحامها المستشفى، كما اعتدت على طواقم طبية داخل قسم الطوارئ.

ونقلت الوكالة عن مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري، قوله إن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى، ثم اقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الأطباء والممرضين، قبل أن تقوم بتكبيل أيدي عدد منهم.

وفي أعقاب الحادثة، تداول ناشطون عبر تسجيلات مصوّرة التقطتها كاميرات المراقبة داخل المستشفى، أظهرت لحظة اقتحام القوات الإسرائيلية للمبنى وانتشار عناصرها المسلحة في أروقته.





























