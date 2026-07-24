السفارة الاميركية في الأردن: على رعايانا متابعة تعليمات الحكومة الأردنية

دعت السفارة الأميركية رعاياها في إلى متابعة تحديثات وتعليماتها بشأن الوضع الراهن في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان لها عبر إنه يجب على الموجودين حاليًا في توخي الحذر واليقظة التامة، والاستعداد لاحتمالية إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل ، وحدوث اضطرابات في السفر.

ونوهت إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع حيث دعت المسافرين التحقق من حالة مغادرة من خلال التواصل مع شركات الطيران

كما نوهت إلى متابعة جميع التحذيرات والإرشادات المتعلقة بالسفر والصادرة عن السفارة.