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عربي-دولي

السفارة الاميركية في الأردن: على رعايانا متابعة تعليمات الحكومة الأردنية

Lebanon 24
24-07-2026 | 12:45
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السفارة الاميركية في الأردن: على رعايانا متابعة تعليمات الحكومة الأردنية
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 دعت السفارة الأميركية في الأردن رعاياها في المملكة إلى متابعة تحديثات الحكومة الأردنية وتعليماتها بشأن الوضع الراهن في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه يجب على الأميركيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر واليقظة التامة، والاستعداد لاحتمالية إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، وحدوث اضطرابات في السفر.

ونوهت إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع حيث دعت المسافرين التحقق من حالة مغادرة من خلال التواصل مع شركات الطيران

كما نوهت إلى متابعة جميع التحذيرات والإرشادات المتعلقة بالسفر والصادرة عن السفارة.

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