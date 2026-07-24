تقرير أميركي: الإمارات دعمت غارات بحرينية وكويتية استهدفت إيران

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "البحرين والكويت شنتا سرًا غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في أول رد مباشر من جانبهما على طهران، في خطوة تعكس الموقف الصعب الذي تجد الدول العربية نفسها فيه مع استمرار الحرب، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر".
وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد "استهدفت الضربات الجوية، التي نُفذت في وقت مبكر من هذا الشهر، مستودعات لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى، وفقًا لبعض هؤلاء الأشخاص".
وأضافت الصحيفة: "قدمت الإمارات، التي شنت عدة هجمات على إيران في وقت مبكر من الحرب، معلومات استخباراتية عن الأهداف، ووفرت غطاءً جويًا دفاعيًا للضربات، في مؤشر على تنامي التعاون العربي في مواجهة إيران، بحسب هؤلاء الأشخاص".