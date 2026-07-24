تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كندا تلغي احتفالًا مشتركًا مع أميركا... وترامب يعلّق

Lebanon 24
24-07-2026 | 13:30
A-
A+
كندا تلغي احتفالًا مشتركًا مع أميركا... وترامب يعلّق
كندا تلغي احتفالًا مشتركًا مع أميركا... وترامب يعلّق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار إلغاء كندا احتفالا مشتركا لافتتاح جسر غوردي هاو الدولي الذي يربطها بأمريكا.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "استبعدت كندا الولايات المتحدة من حضور افتتاح جسر غوردي هاو وهذا لا بأس به، خاصة أنها تدفع رسوما جمركية كبيرة للولايات المتحدة".

وأضاف: "الاتفاق الأصلي الخاص بالجسر الذي تفاوضت عليه إدارة سابقة بصورة سيئة للغاية لم يعد قائما، لقد غيرنا شروط الاتفاق بحيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحصل الآن على 50% من الأرباح".

وألغت كندا خططا لإقامة حفلة مشتركة مع الولايات المتحدة لتدشين جسر يربط بين البلدين عقب إعلان واشنطن هذا الأسبوع فرض مزيد من الرسوم الجمركية على منتجات كندية.

وقال وزير الإسكان والبنية التحتية الكندي غريغور روبرتسون في بيان "في ضوء الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيكون من غير الملائم المضي قدما في إقامة حدث احتفالي مشترك بين البلدين".

وبدلا من الاحتفال المشترك الذي كان مقررا في أواخر الحالي، أعلنت أوتاوا أنها ستحتفل بهذا الإنجاز بين الكنديين بحفلة خاصة اليوم في 24 الحالي ، ومن المقرر أن يفتتح الجسر أمام حركة المرور في الـ27 منه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كندا تلغي مراسم مع أميركا لافتتاح جسر.. اليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي اتصل بأمين عام مجلس تعاون الخليج وثمن ما تضمنه البيان المشترك مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانون ينسحبون وترامب يلوح بالإلغاء.. أزمة تضرب احتفالات ذكرى تأسيس أميركا
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن تعليق العمل بكلّ التزامات مذكرة التفاهم مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمريكية

دونالد

واشنطن

أمريكي

ترامب

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-07-24
Lebanon24
16:41 | 2026-07-24
Lebanon24
15:59 | 2026-07-24
Lebanon24
15:50 | 2026-07-24
Lebanon24
15:45 | 2026-07-24
Lebanon24
15:21 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24