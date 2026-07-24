كندا تلغي احتفالًا مشتركًا مع أميركا... وترامب يعلّق

علّق الرئيس الأميركي على قرار إلغاء احتفالا مشتركا لافتتاح جسر غوردي هاو الدولي الذي يربطها بأمريكا.

وكتب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "استبعدت كندا من حضور افتتاح جسر غوردي هاو وهذا لا بأس به، خاصة أنها تدفع رسوما جمركية كبيرة للولايات المتحدة".

وأضاف: "الاتفاق الأصلي الخاص بالجسر الذي تفاوضت عليه إدارة سابقة بصورة سيئة للغاية لم يعد قائما، لقد غيرنا شروط الاتفاق بحيث أصبحت الولايات المتحدة تحصل الآن على 50% من الأرباح".

وألغت كندا خططا لإقامة حفلة مشتركة مع الولايات المتحدة لتدشين جسر يربط بين البلدين عقب إعلان هذا الأسبوع فرض مزيد من الرسوم الجمركية على منتجات .

وقال وزير الإسكان والبنية التحتية الكندي غريغور روبرتسون في بيان "في ضوء الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيكون من غير الملائم المضي قدما في إقامة حدث احتفالي مشترك بين البلدين".

وبدلا من الاحتفال المشترك الذي كان مقررا في أواخر الحالي، أعلنت أوتاوا أنها ستحتفل بهذا الإنجاز بين الكنديين بحفلة خاصة اليوم في 24 الحالي ، ومن المقرر أن يفتتح أمام حركة المرور في الـ27 منه.