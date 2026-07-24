مباحثات ايرانية باكستانية بشأن الأوضاع في المنطقة

أعلنت ، أن "الوزير ، أكد لنظيره اسحاق دار أن انتهاك أميركا لتعهداتها ومطالبها هي سبب الوضع الحالي".

ودان ، في خلال لقائه نظيره على هامش اجتماع وزراء خارجية في للتعاون في قرغيزستان، الهجمات الأميركية على البنى التحتية

ووفق الإيرانية، فقد أعرب وزير خارجية باكستان لعراقجي عن استعداد بلاده للمساعدة في منع تصعيد الوضع.