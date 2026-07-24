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عربي-دولي

مباحثات ايرانية باكستانية بشأن الأوضاع في المنطقة

Lebanon 24
24-07-2026 | 13:45
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مباحثات ايرانية باكستانية بشأن الأوضاع في المنطقة
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الوزير عباس عراقجي، أكد لنظيره الباكستاني محمد اسحاق دار أن انتهاك أميركا لتعهداتها ومطالبها هي سبب الوضع الحالي".

ودان عراقجي، في خلال لقائه نظيره الباكستاني على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، الهجمات الأميركية على البنى التحتية الإيرانية

ووفق وزارة الخارجية الإيرانية، فقد أعرب وزير خارجية باكستان لعراقجي عن استعداد بلاده للمساعدة في منع تصعيد الوضع.

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